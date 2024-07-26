закрыть
26 июля 2024, пятница, 18:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай отказывается от белорусских продуктов

  • 26.07.2024, 18:23
  • 1,590
Китай отказывается от белорусских продуктов

Зафиксировано падение импорта.

В текущем году Китай сократил импорт из Беларуси по ряду продовольственных товарных позиций. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

В 2024 году Китай продолжает осуществлять закупки из Беларуси по отдельным продовольственным товарным позициям.

При этом по некоторым видам продукции наблюдается сокращение объема закупок как в стоимостном, так и в количественном выражении, заметил myfin.by.

В январе – июне 2024 года Китай импортировал из Беларуси рапсового масла на сумму около 130 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года закупки уменьшились более чем на 45 млн долларов.

Импорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы из РБ сократился с 172,2 млн в I полугодии 2023 года до 94,4 млн долларов за такой же период нынешнего года. Закупки замороженной говядины просели с 46,8 млн до 41,6 млн долларов.

Также зафиксировано падение импорта и по другим продовольственным позициям:

молочная сыворотка – минус 9 млн долларов;

молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ – минус 7,2 млн долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин
Запад может дать достойный ответ Путину
Запад может дать достойный ответ Путину Гарри Каспаров