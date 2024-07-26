Китай отказывается от белорусских продуктов
- 26.07.2024, 18:23
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Зафиксировано падение импорта.
В текущем году Китай сократил импорт из Беларуси по ряду продовольственных товарных позиций. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
В 2024 году Китай продолжает осуществлять закупки из Беларуси по отдельным продовольственным товарным позициям.
При этом по некоторым видам продукции наблюдается сокращение объема закупок как в стоимостном, так и в количественном выражении, заметил myfin.by.
В январе – июне 2024 года Китай импортировал из Беларуси рапсового масла на сумму около 130 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года закупки уменьшились более чем на 45 млн долларов.
Импорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы из РБ сократился с 172,2 млн в I полугодии 2023 года до 94,4 млн долларов за такой же период нынешнего года. Закупки замороженной говядины просели с 46,8 млн до 41,6 млн долларов.
Также зафиксировано падение импорта и по другим продовольственным позициям:
молочная сыворотка – минус 9 млн долларов;
молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ – минус 7,2 млн долларов.