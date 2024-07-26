Китай отказывается от белорусских продуктов 26.07.2024, 18:23

1,590

Зафиксировано падение импорта.

В текущем году Китай сократил импорт из Беларуси по ряду продовольственных товарных позиций. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

В 2024 году Китай продолжает осуществлять закупки из Беларуси по отдельным продовольственным товарным позициям.

При этом по некоторым видам продукции наблюдается сокращение объема закупок как в стоимостном, так и в количественном выражении, заметил myfin.by.

В январе – июне 2024 года Китай импортировал из Беларуси рапсового масла на сумму около 130 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года закупки уменьшились более чем на 45 млн долларов.

Импорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы из РБ сократился с 172,2 млн в I полугодии 2023 года до 94,4 млн долларов за такой же период нынешнего года. Закупки замороженной говядины просели с 46,8 млн до 41,6 млн долларов.

Также зафиксировано падение импорта и по другим продовольственным позициям:

молочная сыворотка – минус 9 млн долларов;

молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ – минус 7,2 млн долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com