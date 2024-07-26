Ученые нашли воду в новых образцах с Луны 26.07.2024, 18:39

Неожиданное открытие.

Ученые обнаружили следы воды во время анализа образцов лунного грунта, собранных китайским аппаратом Chang’e-5.

Образцы, привезенные Chang’e-5, предоставляют доказательства того, что молекулы воды могут сохраняться в освещенных солнцем областях Луны в форме гидратированных солей, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

«В этом исследовании мы представляем открытие гидратированного минерала … в образцах лунного грунта, возвращенных миссией Chang’e-5. … Структура минерала и его состав очень напоминают новограбленовит, земной фумарольный минерал, образующийся в результате реакции горячего базальта с богатыми водой вулканическими газами, и карналлит, земной эвапоритовый минерал. Мы исключаем земное загрязнение или ракетные выхлопы как происхождение этого гидрата на основе его химического и изотопного состава и условий образования. … Наши выводы также свидетельствуют о том, что молекулы воды могут храниться в освещенных солнцем областях Луны в виде гидратированных солей», — пишут исследователи.

Напомним, NASA объявило об обнаружении воды на освещенных солнцем участках Луны в 2020 году. Молекулы воды обнаружили в кратере, найденном в южном полушарии Луны, используя данные, собранные Стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии (SOFIA).

Новое открытие стало возможным благодаря миссии китайского зонда Chang’e 5, которую осуществили в 2020 году. Миссия вернула на Землю 1731 грамм лунного материала из вулканического комплекса на северо-западной стороне Луны. Chang’e 5 стала первой миссией, которая вернула образцы со спутника за последние несколько десятилетий.

В начале этого года Китай также отправил на Луну миссию Chang’e 6. Она успешно приземлилась и вернула образцы с обратной стороны Луны.

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