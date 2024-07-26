Cтрана умышленной нищеты 1 Сергей Асланян

26.07.2024, 18:56

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Сергей Асланян

Главная особенность России— не платить.

Сколько ни работай, но до зарплаты всегда не хватает трояка.

Не платить — политика власти. Вне зависимости от строя. При крепостном рабовладении началась, продолжилась при капитализме, сохранилась при социализме и осталась до сих пор. Работа в стране есть всегда. Но работать некому. Потому, что никто не собирается платить. Вакансии предприятий обнадеживают полной занятостью и стабильностью, обещают нищету и гарантируют голод.

Анекдот без авторства: Заставьте людей работать, не платите им, и через 300 лет вы получите русских.

В допетровскую эпоху наместники и воеводы не получали жалования и кормились за счёт подношений челобитчиков. Петр Первый эту практику попытался изменить и дойдя до полного отчаяния пригрозил издать указ — всякий, кто украдёт у казны сумму, на которую можно купить верёвку, будет повешен. На что Генерал-прокурор Ягужинский заметил: «Неужели вы хотите остаться императором без служителей и подданных? Мы все воруем — с тем только различием, что одни больше и приметнее, чем другие».

Советская власть держалась на страхе и штыках, поэтому платила силовикам. Армия, милиция и КГБ получали настолько хорошие зарплаты, что выйти замуж за погоны было мечтой всех колхозниц. Сегодня силовики вернулись к ситуации допетровской эпохи, когда зарплата маленькая, зато полномочия большие. Анекдот про персональный знак «40» не успевает устаревать.

И вдруг в России начали платить.

Путин напал на Украину. Прежде любая государственная война считалась обязательным ратным подвигом народа и ограничивалась денежным содержанием и табачным довольствием. Армия не получала больших денег и потому всегда занималась мародерством. Карикатуры Первой Мировой сатирично надсмехались над русской армией, возвращавшейся с награбленным домой. Ассортимент 1915 года совпадает с ассортиментом 2023. Опять сантехника, мебель, бытовая утварь. Из побежденной Германии в 1945 вывозили даже мраморные надгробные плиты. Немецкие велосипеды и швейные машины той войны в русских деревнях не закончились до сих пор.

Но внезапно на эту войну Путин начал гнать не приказом, а рублем. Впервые в истории, война стала платной. И сразу так дорого, как никогда не бывало. В мирное время в стране таких окладов не существовало. Ни один мужик в России не только не видел подобных денег, но даже не мечтал о них в забытьи хмельного благополучия. А мертвый стал дороже живого. Прежде мертвого выбрасывали, теперь меняют на белую Ладу и поправляют материальное благополучие вдовы. А если вернется живой, то сразу богатым человеком, да еще со стиральной машиной.

А затем плата за войну перестала быть привилегией центра. Регионам разрешили назначать собственную цену за голову мобилизованного, за сагитированного родственника, за подбитый танк, за ранение. Самостоятельность окраин, «о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась». Губернаторы нечаянно оказались самостоятельными в тарифах на смерть.

Определять цены на людей им понравилось настолько, что платный стимул они решили расширить и распространить на прочие актуальные вопросы региона. А для власти всегда очень актуален донос. В прежние времена он шел по тарифу «Долг перед Родиной» и потому не оплачивался.

Из Москвы подул ветерок, там за доносы стали назначать привилегии — бесплатный проезд в общественном транспорте, подарки, скидки, бонусы. Но без живых денег. И касалось это лишь доносов за припаркованные автомобили.

В Туве решили, что столичный пример не плох, но узковат.

«Правительство Республики Тыва постановляет: установить на территории Республики Тыва денежное вознаграждение граждан в размере 2,5 тыс. рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения». Донос становится прибыльным. Для нищей Тувы это хорошие деньги. Можно будет купить около 10 бутылок водки и обмыть победу над пьянством.

Идею поддержали в Амурской области, но в Благовещенске оказались щедрее. За донос на водителя платят 5000 рублей — если он попался в первый раз. Если человек за рулем водитель-рецидивист, то за донос полагается 7000 рублей, а это уже сопоставимо с зарплатой мирного времени.

Прежде за доносы власть поощряла косвенно: орденами, карьерой, мебелью, коврами. Теперь приступила к наиболее эффективной и наглядной форме. Донос в России стал по-настоящему платным.

Для начала платят за водителей, затем за всех остальных.

Сергей Асланян, «Фейсбук»

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