Россияне эвакуировали авиацию из-под границы с Украиной 26.07.2024, 19:34

Реактивные самолеты были убраны с воронежской авиабазы «Балтимор» и других баз.

Российская армия перебросила военные вертолеты и истребители-бомбардировщики подальше от украинской границы после того, как США разрешили Украине наносить удары американским оружием по военным объектам на территории РФ. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на закрытую рассылку украинской OSINT-команды Frontelligence Insight.

В частности, реактивные самолеты были убраны с воронежской авиабазы «Балтимор», расположенной в 200 км от границы с Украиной. Этот аэродром играл значительную роль в нанесении ударов ВКС РФ по украинской территории управляемыми авиабомбами. Также опустела вертолетная база в Ровеньках Белгородской области и другие крупные приграничные авиационные базы.

По мнению экспертов, предпринятые Минобороны РФ действия никак не повлияют на частоту и точность ударов российских ВКС по украинской территории, но при этом усложнят работу ВСУ по уничтожению российской боевой авиации.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать полученное американское вооружение против военных целей на территории России. Однако Вашингтон ограничил дальность ударов 100 километрами от границы, лишив ВСУ возможности поражать ключевые российские аэродромы, писала Washington Post. Позже в Госдепе заявили, что позволят Украине бить дальше, но только если Россия «попытается расширить фронт».

18 июля президент Владимир Зеленский призвал США и другие страны Запада разрешить Киеву наносить удары поставленными дальнобойными ракетами вглубь России, чтобы Вооруженные силы Украины могли уничтожить все аэродромы, с которых взлетают российские самолеты для обстрела украинских городов. На следующий день в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты могут пересмотреть позицию по допустимости ударов ВСУ вглубь территории РФ с помощью американских вооружений. За несколько дней до этого аналогичное заявление сделали в Пентагоне.

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