Белорусы переходят на картошку и яблоки 3 26.07.2024, 19:44

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От вина и мяса приходится отказываться.

Белстат опубликовал данные по продажам продуктов питания и напитков за первые 6 месяцев 2024.

Так, например, продажи картофеля выросли почти на 10%, или более чем на 3 тысячи тонн, яблок купили на 7 тонн больше, или на 26% больше, чем в январе-июне 2023, и половина из этих яблок была выращена в Беларуси.

В первом полугодии 2024 белорусы хуже покупали и мясо, и субпродукты. Так, например, продажи свинины упали на 6%, говядины – на 11%.

Но лучше брали шоколад и кондитерские изделия с содержанием какао – плюс 7,1%. Совсем незначительно, примерно на 3% снизились продажи водки, на 5% - продажи вина, а продажи коньяков и бренди выросли на 7% больше, игристых вин и шампанского – на 5,6%.

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