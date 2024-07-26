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The Washington Post: В Кремле боятся выборов в США

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  • 26.07.2024, 19:54
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The Washington Post: В Кремле боятся выборов в США

Не знают, чего ожидать от Камалы Харрис.

Россия опасается неожиданностей на выборах в США и Франции. С особой тревогой в РФ смотрят на вероятного кандидата от Демократической партии на пост президента США Камалу Харрис - совсем не известную для Кремля. Об этом пишет международный обозреватель The Washington Post Кэтрин Белтон.

Она подчеркивает, что когда президент Байден заявил, что отказывается от своей кандидатуры на переизбрание, это стало ударом для многих представителей российской элиты, ведь Кремль и его сторонники верили, что Дональд Трамп может выиграть, создав «окно возможностей» для урегулирования войны в Украине «на агрессивных, экспансионистских условиях России».

«Если Камала Харрис победит на выборах, это будет огромное разочарование для Кремля. Не потому, что они ожидают каких-то конкретных антироссийских шагов, а потому, что природа американской политики станет, с их точки зрения, иррациональной, непрагматичной и саморазрушительной», - сказала Татьяна Становая, основательница R.Politik, российской политической консалтинговой компании, которая сейчас базируется во Франции.

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