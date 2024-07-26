В закрытом Красном костеле в Минске появился новый настоятель 26.07.2024, 20:21

Владислава Завальнюка увольняют.

В известном Красном костеле в Минске впервые за 30 лет появится новый настоятель, прежнего увольняют по его просьбе в связи с тем, что ему исполнилось 75-лет. Решение о смене настоятеля принял 26 июля митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Иосиф Станевский, сообщается на сайте catholic.by.

Сейчас пока настоятелем прихода Святых Симеона и Святой Елены в Минске (Красного костела) является Владислав Завальнюк. Он занимает эту должность в течение 30 лет. Ксендз руководит приходом с 1990 года, с момента, когда святыню передали верующим после советской конфискации.

Новое назначение вступит в силу 1 августа, тогда истечет срок полномочий Завальнюка, ему присвоят звание «Почетного» настоятеля.

Новым настоятелем прихода будет ксендз Франтишек Рудь. Также он станет деканом деканата Минск-Запада вместо Завальюнка. До этого он был настоятелем прихода Матери Божьей Будславской в Минске. К слову, находясь в этой должности, он в прошлом году ездил на встречи с курсантами Академии МВД, а также участниками патриотического клуба «Патриот» и рассказывал им историю появления праздника Пасхи, а также о традициях празднования и службе в церковных приходах.

Кроме того, Иосиф Станевский принял решение уволить ксендза-каноника Юрия Санько с должности администратора прихода Святых Симеона и Святой Елены.

Напомним, что Красный костел один из самых известных памятников архитектуры в столице. Правда, для верующих он закрыт с 26 сентября 2022 года после того, как там при невыясненных обстоятельствах произошел пожар. После этого районная администрация запретила эксплуатацию здания, внутрь перестали пускать верующих и священников.

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