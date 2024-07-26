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The Hill: Республиканцы критикуют Трампа за выбор Вэнса своим вице-президентом

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  • 26.07.2024, 20:28
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The Hill: Республиканцы критикуют Трампа за выбор Вэнса своим вице-президентом

И называют его худшим из возможных кандидатов.

The Hill: Республиканцы критикуют Трампа за выбор Вэнса своим вице-президентом

И называют его худшим из возможных кандидатов.

Ряд республиканцев в Палате представителей критикуют решение бывшего президента Дональда Трампа назначить сенатора Джей Ди Вэнса вице-пермьером в случае победы на выборах., сообщает The Hill.

Республиканцы, общаясь с The Hill на условиях анонимности, выразили обеспокоенность по поводу внешнеполитических позиций Вэнса, отсутствия у него опыта и неспособности расширить республиканскую коалицию за пределы базы Трампа.

Несмотря на то, что у Вэнса и есть ряд сторонников, собеседники издания заявили, что большее число их коллег испытывают сомнения относительно этого кандидата.

«Он был худшим выбором из всех вариантов. Он был настолько плох, что я даже не думал, что это возможно. Антиукраинский, скорее популистский. Он ничего не добавляет к списку Трампа. Он вдохновляет тех же людей, которые любят Трампа», — сказал один из республиканцев Палаты представителей.

Другой республиканец заявил, что Вэнс является «единственным человеком, который может нанести серьезный ущерб».

«Я думаю, если бы вы опросили многих людей в этом здании, 9 из 10 с нашей стороны сказали бы, что он неправильный выбор. Он единственный человек, который может нанести серьезный ущерб», — заявил он.

Третий республиканец Палаты представителей, заявивший, что на конференции с Вэнсом «существуют серьезные разногласия», утверждал, что если Трамп проиграет Камале Харрис в ноябре, то виной всему будет выбор экс-президента на пост вице-президента.

«Преобладающее мнение таково, что если Трамп проиграет, то [это] из-за этого выбора», — сказал законодатель.

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