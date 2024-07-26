В Беларуси дорожают сигареты 26.07.2024, 20:39

Уже с 1 августа.

С 1 августа некоторые марки сигарет станут дороже. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.

С последнего повышения стоимости прошел месяц.

Рост коснется только отдельной продукции фирмы «Табак-инвест». Так, на 15 копеек станут дороже Camel Blue и Camel Yellow. Теперь за них придется заплатить Br6,1.

Аналогичный рост на 15 копеек у Camel Compact и Camel Compact Blue: они будут стоить Br5,75.

Также на 15 копеек вырос в цене Richmond Compact Special Blue – с 1 августа пачка обойдется в Br5,65.

А вот сразу на 20 копеек подорожали сигареты Sobranie Caster: теперь ценник за пачку будет составлять Br7,40.

Кстати, в разделе с ценами на сигареты, производимые в Беларуси, появилась новая компания – предприятие называется «АЛИДИ-Вест». Оно задекларировало цены на два вида Kent Crystal.

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