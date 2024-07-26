закрыть
26 июля 2024, пятница, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси дорожают сигареты

  • 26.07.2024, 20:39
В Беларуси дорожают сигареты

Уже с 1 августа.

С 1 августа некоторые марки сигарет станут дороже. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.

С последнего повышения стоимости прошел месяц.

Рост коснется только отдельной продукции фирмы «Табак-инвест». Так, на 15 копеек станут дороже Camel Blue и Camel Yellow. Теперь за них придется заплатить Br6,1.

Аналогичный рост на 15 копеек у Camel Compact и Camel Compact Blue: они будут стоить Br5,75.

Также на 15 копеек вырос в цене Richmond Compact Special Blue – с 1 августа пачка обойдется в Br5,65.

А вот сразу на 20 копеек подорожали сигареты Sobranie Caster: теперь ценник за пачку будет составлять Br7,40.

Кстати, в разделе с ценами на сигареты, производимые в Беларуси, появилась новая компания – предприятие называется «АЛИДИ-Вест». Оно задекларировало цены на два вида Kent Crystal.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин
Запад может дать достойный ответ Путину
Запад может дать достойный ответ Путину Гарри Каспаров