В Беларуси дорожают сигареты
- 26.07.2024, 20:39
Уже с 1 августа.
С 1 августа некоторые марки сигарет станут дороже. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.
С последнего повышения стоимости прошел месяц.
Рост коснется только отдельной продукции фирмы «Табак-инвест». Так, на 15 копеек станут дороже Camel Blue и Camel Yellow. Теперь за них придется заплатить Br6,1.
Аналогичный рост на 15 копеек у Camel Compact и Camel Compact Blue: они будут стоить Br5,75.
Также на 15 копеек вырос в цене Richmond Compact Special Blue – с 1 августа пачка обойдется в Br5,65.
А вот сразу на 20 копеек подорожали сигареты Sobranie Caster: теперь ценник за пачку будет составлять Br7,40.
Кстати, в разделе с ценами на сигареты, производимые в Беларуси, появилась новая компания – предприятие называется «АЛИДИ-Вест». Оно задекларировало цены на два вида Kent Crystal.