закрыть
26 июля 2024, пятница, 21:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пустые надежды

2
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 26.07.2024, 20:51
  • 1,544
Пустые надежды

Не поможет Трамп Кремлю выбраться из капкана.

Майк Помпео и Дэвид Урбан опубликовали сегодня в газете The Wall Street Journal статью «Мирный план Трампа для Украины».

Её значение не в том, что в случае победы Трампа на выборах в ноябре, будет реализованы план, который в статье изложен: усиление санкций против России, снятие ограничений на поставки оружия Украине и отмена ограничений на его использование, программа ленд-лиза на 500 млрд долларов, вступление Украины в ЕС и НАТО.

Нельзя сказать, что положения статьи одобрены Трампом, но всё же, имея в виду личность Майка Помпео, бывшего госсекретаря в администрации Трампа, стоит обратить внимание на предложения.

Надежды Кремля на Трампа, скорее всего, окажутся пустыми. Статья Помпео и Урбана вносит свой вклад в этот тезис. Не поможет Трамп Кремлю выбраться из капкана, в который Путин наступил 24 февраля. Решение надо искать вне зависимости от результатов американских ноябрьских выборов.

Telegram-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин
Запад может дать достойный ответ Путину
Запад может дать достойный ответ Путину Гарри Каспаров