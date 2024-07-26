Пустые надежды 2 Telegram-канал «СерпомПо»

26.07.2024, 20:51

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Не поможет Трамп Кремлю выбраться из капкана.

Майк Помпео и Дэвид Урбан опубликовали сегодня в газете The Wall Street Journal статью «Мирный план Трампа для Украины».

Её значение не в том, что в случае победы Трампа на выборах в ноябре, будет реализованы план, который в статье изложен: усиление санкций против России, снятие ограничений на поставки оружия Украине и отмена ограничений на его использование, программа ленд-лиза на 500 млрд долларов, вступление Украины в ЕС и НАТО.

Нельзя сказать, что положения статьи одобрены Трампом, но всё же, имея в виду личность Майка Помпео, бывшего госсекретаря в администрации Трампа, стоит обратить внимание на предложения.

Надежды Кремля на Трампа, скорее всего, окажутся пустыми. Статья Помпео и Урбана вносит свой вклад в этот тезис. Не поможет Трамп Кремлю выбраться из капкана, в который Путин наступил 24 февраля. Решение надо искать вне зависимости от результатов американских ноябрьских выборов.

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