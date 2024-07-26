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Что ждет белорусский рубль

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  • 26.07.2024, 21:01
Что ждет белорусский рубль

К концу года национальная валюта ослабнет.

Доллар на этой неделе дешевел на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. В пятницу, 26 июля, он немного укрепился, но остается на минимальных годовых значениях. Чего ждать в ближайшее время, «Зеркалу» рассказала старшая научная сотрудница исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина.

Несмотря на нынешнее укрепление белорусского рубля к доллару, к концу года, как ожидает экономистка, наша валюта немного ослабнет к американской. Это также произойдет вслед за аналогичной тенденцией на российском валютном рынке.

— Но здесь накладывается вопрос: что будет происходить во внешней торговле. Если она будет балансировать, то тенденция останется аналогичной российской (может лишь отличаться процент ослабления к доллару). То есть нас ждет плавное небольшое снижение курса белорусского рубля. Но это если не будут реализовываться риски, связанные с повышенным внутренним спросом, ростом реальных зарплат и кредитования, что стимулирует увеличение импорта, — говорит экономистка.

Если риски, связанные с повышенным спросом и ростом импорта, реализуются, то снижение курса белорусского рубля будет более ощутимым, ожидает Анастасия Лузгина.

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