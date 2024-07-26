Политолог: Российская пропаганда уже боится Харрис больше, чем Клинтон в 2016-м 6 26.07.2024, 21:30

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Григорий Месежников

Это показательно.

Чего ждать от демократии Камалы Харрис, если ей удастся стать президентом США? Такой вопрос сайт Charter97.org задал словацкому политологу и президенту Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорию Месежникову:

— Она еще не стала официальным кандидатом, нужно подождать. Очень важно еще и то, кто будет ее вице-президентом. Это важно с точки зрения поддержки, потому что если тот, кто станет вице-президентом будет со специфическими характеристиками, то это может ей или помочь, или навредить в разных сегментах.

Поясню: сейчас высказываются предположения, что ее кандидатом на вице-президента станет Джош Шапиро. Его еврейское происхождение может, с одной стороны, успокоить избирателей демократической партии, среди которой много евреев, но в некоторых «swing state» (колеблющихся штатах — прим.) может повлиять отрицательно из-за резко антиизраильской позиции многих избирателей арабского происхождения или мусульманского вероисповедания

Если говорить о том, каким Харрис будет президентом, то во внутренней политике она будет поддерживать все, что связано с реализацией прав человека, в частности — прав женщин, мигрантов и прочее.

Что касается международной политики, думаю, что она будет продолжать политику Байдена в основных контурах: сотрудничество с Европой, поддержка союзников по НАТО и Украины. Что касается Израиля, то в стратегических интересах США иметь такого союзника на Ближнем Востоке, поэтому ожидаема его поддержка и со стороны новой администрации демократов.

Посмотрим, все может произойти. Но она человек с предсказуемой линией, что отличает ее от непредсказуемого Трампа. Верит ли он сам в то, о чем говорит?

— Будет ли она проблемой для режимов Лукашенко и Путина?

— Думаю, что будет. Я краем глаза обратил внимание, что российские каналы называют Харрис чуть ли не исчадием ада. Ее боятся даже больше, чем Хилари Клинтон в 2016-ом. Это показательно.

Демократические силы Беларуси могут надеяться на то, что поддержка будет на уровне теперешней, а может и усилится. Будут предприняты конкретные шаги для ослабления режима Лукашенко и поддержки белорусов.

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