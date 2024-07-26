Это уже не лотерея Алексей Копытько

26.07.2024, 22:06

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Украинские дроны стали для россиян катастрофой.

Генерал Александр Сырский в интервью The Guardian отметил, что российское командование планирует к концу года увеличить атакующую Украину группировку до 690 тыс. человек.

Константин Машовец уже разобрал, как технически это может происходить, а сегодня обещает рассказать, зачем россияне это замыслили, не пропустите.

Чуть деталей по технической стороне.

Росвласть декларирует, что в месяц она набирает порядка 30 тыс. наемников. При этом подтвержденные (!) цифры указывают, что суммарные безвозвратные и санитарные потери росвойск в месяц составляют порядка тех же 30 тыс. То есть идет восполнение потерь и постепенное накопление за счет возвращающихся в строй раненых. Но этого недостаточно для радикальных изменений на фронте.

Чтобы до конца года насобирать в строю плюс 180–200 тыс. человек, россияне должны ежемесячно рекрутировать порядка 80 тыс. особей. Стремительный рост выплат наемникам поможет лишь отчасти, как и другие меры а-ля превращение срочников в контрактников.

Технически указанная задача без новой волны массовой мобилизации не решается. Однако в РФ 8 сентября – единый день голосования, местные выборы в 25 регионах. Вероятность того, что мобилизацию запустят до выборов, стремится к нулю.

Итак, если россияне будут двигаться в рамках намерений, которые озвучил наш главком, то наиболее вероятное (и практически единственно возможное) техническое решение – это объявление мобилизации порядка 300 тыс. человек в конце сентября, чтобы за два месяца их накопить и как-то подготовить. У россиян уже есть опыт 2022 года, ошибок будет меньше (хотя больше проблем с набором).

С учетом уровня обеспечения росармии вооружением и военной техникой, на мой взгляд, мобилизация в первую очередь будет дипломатическим аргументом, который в случае неудачного для РФ хода переговоров может быть задействован на фронте, чтобы создать условия а-ля Дебальцево / «Минск-2». К этому стоит отнестись серьезно, но трезво.

В начале апреля, то есть за месяц до того, как начались фрикции росвойск на севере Харьковской области, я отметил: динамика поставок дронов такова, что каждое оккупационное туловище получит минимум два персональных дрона в свое лицо. Примерно так уже и происходит. А к концу года будет еще плотнее.

Те, с кем я общаюсь на разных участках фронта, говорят одно: количественно FPV достаточно, потребность – в подготовленных экипажах, в опережающем развитии дронов, чтобы россияне не успевали находить противоядие, и тактике применения, плюс – разведка и РЭБы.

Для россиян попытка задавить толпой пехоты грозит превращением в массовое самоубийство (даже при всех известных проблемах у нас). Уверен, в Кремле эти риски просчитывают, в том числе их последствия. Ибо угробить еще одну армию и не достичь результата – это может быть травматично для режима.

В ближайшие месяцы важно всеми способами доносить в РФ мысль, что стать наемником за большие деньги – это безвыигрышная затея. Это уже не лотерея, это приговор (смертный или к инвалидности).

Алексей Копытько, Telegram

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