закрыть
26 июля 2024, пятница, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске пьяным за рулем поймали военного

  • 26.07.2024, 22:16
  • 1,468
В Минске пьяным за рулем поймали военного

Его судили.

В Минске судили военного, которого поймали пьяным за рулем. Выездное судебное заседание прошло в военной части 07147, сообщает УВД Минского облисполкома.

Согласно материалам дела, 7 июля около 5 утра военнослужащий-контрактник управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (1,3 промилле). Он попался пьяным на улице Якуба Коласа.

Военнослужащего оштрафовали на 200 базовых величин (8000 рублей) и лишили прав на пять лет. Также по приказу командира части он уволен из Вооруженных сил и поставлен на воинский учет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин
Запад может дать достойный ответ Путину
Запад может дать достойный ответ Путину Гарри Каспаров