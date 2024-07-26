В Минске пьяным за рулем поймали военного
- 26.07.2024, 22:16
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Его судили.
В Минске судили военного, которого поймали пьяным за рулем. Выездное судебное заседание прошло в военной части 07147, сообщает УВД Минского облисполкома.
Согласно материалам дела, 7 июля около 5 утра военнослужащий-контрактник управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (1,3 промилле). Он попался пьяным на улице Якуба Коласа.
Военнослужащего оштрафовали на 200 базовых величин (8000 рублей) и лишили прав на пять лет. Также по приказу командира части он уволен из Вооруженных сил и поставлен на воинский учет.