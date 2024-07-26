F-16 применят на поле боя в Украине уже в этом году 26.07.2024, 22:55

Америки работает над увеличением количества подготовки пилотов и персонала.

Истребители F-16 будут привлечены на поле боя в Украине уже в этом году. Сейчас Украинская дипломатия в Соединенных Штатах Америки работает над увеличением количества подготовки пилотов и персонала.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

«2024 год - это год, в котором эта способность (самолеты F-16 - ред.) будет у нас, и ее применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и, конечно, над приближением поставок самолетов», - сказала Маркарова.

Посол заверила, что «в ближайшие месяцы покажут серьезное увеличение» поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов. В частности, дипломаты работают над передачей Украине артиллерийских снарядов.

«Важна также противовоздушная помощь. Это и вопрос дополнительных установок, которые уже начали заходить: было объявление о том Patriot, который из Германии к нам попал. Мы работаем над дополнительными пятью системами, которые будут заходить. Также системы, которые были заказаны предварительно – NASAMS и другие - мы уже в ближайшее время увидим на службе в наших войсках», - подчеркнула она.

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