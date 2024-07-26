The Insider: ГРУ завербовало российского повара для срыва Олимпиады 3 26.07.2024, 23:11

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Кирилл Грязнов

Он задержан.

23 июля стало известно, что французская полиция задержала в Париже 40-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке к «дестабилизации» Олимпийских игр.

Журналисты The Insider установили, что задержанного зовут Кирилл Грязнов. Он родился и вырос в Перми, отучился на юриста, а потом переехал в Москву. В 2010 году Грязнов покинул Россию и оказался во Франции, где прошел кулинарные курсы и работал в одном из мишленовских ресторанов горнолыжного курорта Куршевель.

В 2012 году Грязнов по неизвестным причинам вернулся в Россию, где продолжал работать поваром и сниматься в ток-шоу (например, он участвовал в передаче «Дачный ответ» на НТВ). Согласно данным The Insider, изучившего его почтовую переписку, в этот момент он уже мог быть связан с российскими спецслужбами.

Грязнова заподозрили в работе на разведку весной 2024 года. 7 мая он должен был отправиться в Париж с пересадкой в Турции, но так напился, что в Стамбуле его не посадили на самолет и внесли в черный список. Тогда Грязнов на машине доехал до Болгарии, где снова напился и стал рассказывать случайным людям, что в Париж он едет с секретным заданием.

«Они надолго запомнят эту Олимпиаду!» — говорил он, не поясняя, что имеет в виду. Но при этом, по словам очевидцев, россиянин показывал некое удостоверение, пытаясь доказать, что он действительно имеет отношение к агентуре.

После этого собеседники Грязнова рассказали The Insider о странном госте, и проверка журналистов показала, что подозрения в отношении него небезосновательны.

Позже, сообщая о задержании россиянина, в парижской прокуратуре рассказали, что у него нашли некие «дипломатические материалы» и удостоверение, указывающее на принадлежность к российским спецслужбам. Грязнову предъявили обвинения в шпионаже, ему грозит тюремный срок.

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