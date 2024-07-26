Боррель призвал Китай повлиять на Россию, чтобы завершить войну в Украине 26.07.2024, 23:55

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии встретился с министром иностранных дел КНР.

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 26 июля, встретился с главой МИД Китая Ван И, с которым обсудил в частности российскую агрессию против Украины.

Об это пишет «Европейская правда».

Во время встречи с китайским представителем на полях регионального форума АСЕАН в Лаосе Боррель поднял вопрос отношения между ЕС и Китаем.

Он обратил внимание на то, что поддержка Китаем захватнической войны России против Украины «негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем», и выразил обеспокоенность китайским экспортом «большого количества товаров и предметов двойного назначения» в РФ.

«Высокий представитель попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению войны. Он попросил Китай поддержать мирный процесс в Украине и считает, что совместное заявление с Бразилией от мая 2024 года не идет в этом направлении», – говорится в сообщении.

Боррель также поднял вопрос двусторонней торговли, указав, что чрезмерные государственные субсидии со стороны Китая «вызывают искажения на рынке ЕС».

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