Боррель призвал Китай повлиять на Россию, чтобы завершить войну в Украине
- 26.07.2024, 23:55
Глава европейской дипломатии встретился с министром иностранных дел КНР.
Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 26 июля, встретился с главой МИД Китая Ван И, с которым обсудил в частности российскую агрессию против Украины.
Об это пишет «Европейская правда».
Во время встречи с китайским представителем на полях регионального форума АСЕАН в Лаосе Боррель поднял вопрос отношения между ЕС и Китаем.
Он обратил внимание на то, что поддержка Китаем захватнической войны России против Украины «негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем», и выразил обеспокоенность китайским экспортом «большого количества товаров и предметов двойного назначения» в РФ.
«Высокий представитель попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению войны. Он попросил Китай поддержать мирный процесс в Украине и считает, что совместное заявление с Бразилией от мая 2024 года не идет в этом направлении», – говорится в сообщении.
Боррель также поднял вопрос двусторонней торговли, указав, что чрезмерные государственные субсидии со стороны Китая «вызывают искажения на рынке ЕС».