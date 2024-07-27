РосСМИ подтвердили гибель десятков тысяч оккупантов 27.07.2024, 2:55

Среди них много заключенных.

По меньшей мере, 61 тысяча российских оккупантов погибли с начала российского полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает российская служба ВВС и Медиазона, которые ведут поименный список погибших россиян.

По последним данным, на войне погибли не менее 61 009 российских военных, из которых 12 238 человек — это заключенные, завербованные в колониях.

Также, по данным исследователей, на войне с российской стороны погибли не менее 9532 добровольцев, 7663 мобилизованных, 3725 офицеров, 121 солдата-срочника.

Отмечается, что среди погибших больше всего уроженцев Башкортостана, Краснодарского края, Свердловской области и Татарстана.

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