РосСМИ подтвердили гибель десятков тысяч оккупантов
- 27.07.2024, 2:55
Среди них много заключенных.
По меньшей мере, 61 тысяча российских оккупантов погибли с начала российского полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает российская служба ВВС и Медиазона, которые ведут поименный список погибших россиян.
По последним данным, на войне погибли не менее 61 009 российских военных, из которых 12 238 человек — это заключенные, завербованные в колониях.
Также, по данным исследователей, на войне с российской стороны погибли не менее 9532 добровольцев, 7663 мобилизованных, 3725 офицеров, 121 солдата-срочника.
Отмечается, что среди погибших больше всего уроженцев Башкортостана, Краснодарского края, Свердловской области и Татарстана.