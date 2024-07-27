Немецкие СМИ начали называть режим Лукашенко «террористическим» 27.07.2024, 3:54

Фотофакт.

Одно из крупнейших немецких изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало режим Лукашенко «террористическим». Именно так в Германии отреагировали на пропагандистский фильм с Рико Кригером, находящимся в белорусской тюрьме.

Напомним, гражданину Германии грозит расстрел якобы за терроризм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com