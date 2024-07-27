Немецкие СМИ начали называть режим Лукашенко «террористическим»
27.07.2024, 3:54
Фотофакт.
Одно из крупнейших немецких изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало режим Лукашенко «террористическим». Именно так в Германии отреагировали на пропагандистский фильм с Рико Кригером, находящимся в белорусской тюрьме.
Напомним, гражданину Германии грозит расстрел якобы за терроризм.
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