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Немецкие СМИ начали называть режим Лукашенко «террористическим»

  • 27.07.2024, 3:54
Немецкие СМИ начали называть режим Лукашенко «террористическим»

Фотофакт.

Одно из крупнейших немецких изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало режим Лукашенко «террористическим». Именно так в Германии отреагировали на пропагандистский фильм с Рико Кригером, находящимся в белорусской тюрьме.

Напомним, гражданину Германии грозит расстрел якобы за терроризм.

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