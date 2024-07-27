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Москву готовят к эвакуации

  • Сергей Асланян
  • 27.07.2024, 6:01
Москву готовят к эвакуации
Сергей Асланян

Чтобы поднять экономику регионов, никуда ехать не надо.

Война неотвратимо докатится до города и власти заранее готовят переезд ключевых структур и организаций. В предыдущую мировую войну запасной столицей стал Куйбышев (Самара), куда выехали Президиум Верховного Совета Союза и Совнарком СССР, дипломатический корпус, театры, учебные заведения и промышленные предприятия.

Это не экономическая помощь нищим регионам, как в случае с Романом Абрамовичем, в 2001 году ставшем Губернатором Чукотки. Он тогда перерегистрировал часть своего бизнеса, обеспечив уплату налогов по новому месту, чем очень серьезно помог региону.

В 2013 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Путину перенести офисы «Газпрома», РЖД, «Башнефти» в регионы, чтобы налоги они платили там и подняли уровень жизни окраин. Но тогда Путин атаку отбил. Через год Дмитрий Медведев неосторожно вернулся к вопросу, не поняв, что тема закрыта. Тогда Медведев вздумал загнать государственные организации не в обжитые города дальнего Подмосковья, а на каторжный Дальний Восток. После чего тема была окончательно закрыта.

И вот о запасной столице теперь забеспокоился сам Путин и поручил правительству до 1 октября представить предложения о поэтапном переезде госкомпаний и госкорпораций из Москвы в регионы.

Чтобы поднять экономику регионов, никуда ехать не надо, достаточно отвезти туда бумаги с печатями. А если готовится выезд персонала, письменных столов и вывесок – это эвакуация.

Сергей Асланян, «Фейсбук»

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