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NYT: Белоусов звонил в Пентагон из-за тайной операции Украины

  • 27.07.2024, 8:09
  • 5,802
NYT: Белоусов звонил в Пентагон из-за тайной операции Украины
Андрей Белоусов

Звонок главы Минобороны РФ стал для Вашингтона неожиданным.

Министр обороны России Андрей Белоусов в начале июля позвонил руководителю Пентагона, чтобы сообщить о якобы украинской «тайной операции» против России.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, Остин получил неожиданный звонок от Белоусова с просьбой о разговоре.

По словам американских чиновников, 12 июля Белоусов позвонил, чтобы передать предупреждение об обнаруженной россиянами «украинской тайной операции» против России, которую, по их мнению, одобрили американцы. Белоусов спросил у Остина, известно ли Пентагону об этой операции и понимают ли они, что она может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Представители Пентагона были удивлены этим утверждением и не знали о подобной операции.

«Но что бы ни сказал Белоусов, все три чиновника Пентагона отметили, что это было воспринято достаточно серьезно, и американцы связались с украинцами, подчеркнув, что, если они планируют что-то подобное, лучше этого не делать», — пишет издание.

«Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, украинские чиновники не всегда прозрачны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно тех, которые направлены против российских объектов в тылу врага. Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не только не улучшили позицию Украины на поле боя, но и рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну», — добавляет NYT.

Издание также отмечает, что к операциям, которые вызвали беспокойство США, относились удары по российской авиабазе на западном побережье Крыма, взрыв грузовика на мосту через Керченский пролив и удары беспилотников в глубине территории России.

Украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос, так же как и Кремль. Министерство обороны России также не ответило на запрос о комментарии.

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