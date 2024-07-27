NYT: Белоусов звонил в Пентагон из-за тайной операции Украины
- 27.07.2024, 8:09
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Звонок главы Минобороны РФ стал для Вашингтона неожиданным.
Министр обороны России Андрей Белоусов в начале июля позвонил руководителю Пентагона, чтобы сообщить о якобы украинской «тайной операции» против России.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, Остин получил неожиданный звонок от Белоусова с просьбой о разговоре.
По словам американских чиновников, 12 июля Белоусов позвонил, чтобы передать предупреждение об обнаруженной россиянами «украинской тайной операции» против России, которую, по их мнению, одобрили американцы. Белоусов спросил у Остина, известно ли Пентагону об этой операции и понимают ли они, что она может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном.
Представители Пентагона были удивлены этим утверждением и не знали о подобной операции.
«Но что бы ни сказал Белоусов, все три чиновника Пентагона отметили, что это было воспринято достаточно серьезно, и американцы связались с украинцами, подчеркнув, что, если они планируют что-то подобное, лучше этого не делать», — пишет издание.
«Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, украинские чиновники не всегда прозрачны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно тех, которые направлены против российских объектов в тылу врага. Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не только не улучшили позицию Украины на поле боя, но и рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну», — добавляет NYT.
Издание также отмечает, что к операциям, которые вызвали беспокойство США, относились удары по российской авиабазе на западном побережье Крыма, взрыв грузовика на мосту через Керченский пролив и удары беспилотников в глубине территории России.
Украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос, так же как и Кремль. Министерство обороны России также не ответило на запрос о комментарии.