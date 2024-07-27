О чем Путин и Лукашенко говорили в монастыре 27.07.2024, 8:18

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Главной темой явно была Украина.

Лукашенко снова поехал к Владимиру Путину 25 июля. Его визит на Валаам длится два дня, а пресс-служба Лукашенко показывает только видео с церковью и утками, но ничего не сообщает о сути поездки. Эксперты говорят «Белсату», что полутайно Лукашенко и Путин обсуждают прежде всего давление на Украину. «Белсат» спросил, какие еще вопросы могут быть на повестке дня.

Главное – атака на Украину

Накануне поездки пресс-служба Лукашенко рассказала, что будут разговоры о «тематике региональной безопасности, международной повестке дня, вопросах развития двусторонних отношений и продвижении союзных проектов». Конкретики нет, а то, что публикуют только видео и фото на природе, свидетельствует о том, что Лукашенко и Путин и не хотят ничего сообщать, считает историк и политический обозреватель Александр Фридман.

«Там обсуждается большой спектр тем, начиная с Украины, возможно, идут и воспоминания о прошлом – это же старые люди. А «Пул первого» молчит [телеграм-канал пресс-службы Лукашенко], так как обсуждаемые темы показывать нельзя.

Текущие вопросы, которые они хотят обсудить, касаются, прежде всего, Украины, мирных переговоров и роли Беларуси в этих переговорах. Я бы также не исключал, что еще один важный вопрос связан с немецким гражданином Рико Кригером, с его судьбой и возможностями обмена», – говорит эксперт.

Есть сведения, что Кремль хотел бы обменять немецкого гражданина, который приговорен к смертной казни в Беларуси, на офицера ФСБ Вадима Красикова, находящегося в заключении в Германии, поэтому вопрос может быть актуальным.

То, что главной темой является Украина, говорит и аналитик Финского института международных отношений Григорий Нижников.

«Как идут боевые действия – это одно дело. Другое, что Москва начала дипломатическую атаку на Украину из-за мирных переговоров. Думаю, что одна из тем будет именно роль Лукашенко и Беларуси в продвижении этого нарратива и расшатывании ситуации в Украине через гибридную атаку с мирным планом», – говорит Нижников.

О «мирном плане» Путин и Лукашенко говорили еще во время встречи весной.

«Он говорил вместе с Путиным, что они готовы к переговорам, что якобы украинский народ и военные не хотят этой войны, что это все Зеленский, который теряет легитимность. Сейчас Беларусь является одним из рупоров пропаганды Кремля, но не единственным.

Россия пытается через разных акторов продвигать эти нарративы. И через внутриукраинские телеграм-каналы, и через Китай, и через Трампа с Орбаном. Это должно снежным комом обрушиться на Украину. Они смотрят, как будет развиваться ситуация внутри Украины. Но известно, что до мирных переговоров далеко и это именно дипломатическая атака», – отмечает аналитик Финского института международных отношений.

Поговорить о деньгах Лукашенко не забудет

Второй вопрос – экономика, что больше интересует Лукашенко. Но и здесь не без привязки к войне в Украине. Кроме того, что Лукашенко интересен российский рынок, кредиты и логистическая помощь для продажи товаров за рубеж, они с Путиным хотят, чтобы Беларусь все больше работала на агрессию против Украины.

«Для России важно, чтобы Беларусь и ее экономика все больше и больше помогали военной промышленности Москвы. Для Лукашенко здесь понятен интерес. Мы же помним, кого назначили послом в Россию – бывшего министра промышленности. Поэтому что-то будет обсуждаться очень плотно», – продолжает Григорий Нижников.

Миграционный кризис на втором плане?

Что касается темы миграционного кризиса, к обсуждению которой присоединился даже Китай, то здесь мнения экспертов разошлись. Минск и Москву не очень беспокоит то, что Польша пожаловалась Китаю и угрожает закрыть границы, считает Нижников.

«Здесь вопрос, насколько и Лукашенко, и Пекин считают, что Варшава пойдет до конца. Думаю, обе стороны думают, что если за два года не закрыли границу, то вопрос, насколько искренне рассчитывается это сделать. Думаю, они будут ждать до последнего.

Если транзит будет закрыт, это будет большим экономическим ударом. Но ожидает ли Лукашенко, что это обрушит его режим? Нет, конечно.

Он может сказать Кремлю, что на него оказывают давление и ему нужна поддержка, Москва может сказать: »Хорошо, если закроют, мы поможем«. Тогда они просто скинут этот вопрос на польско-китайский и скажут, что это антикитайские и антибелорусские меры. Думаю, здесь Лукашенко будет торговаться, но, как и в вопросе с политзаключенными, он не может показать Западу слабину», – говорит Нижников.

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