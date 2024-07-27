Раздались взрывы: дроны атаковали НПЗ и аэродром в Рязанской области 27.07.2024, 8:26

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На аэродроме «Дягилево» могут находиться российские Ту-22М3.

В Рязанской области РФ ночью в субботу, 27 июля, слышали мощные взрывы. Местные жители сообщали о работе российской ПВО по беспилотниках в районе НПЗ и возле военного аэродрома «Дягилево», где могут находиться бомбардировщики Ту-22М3, пишет Telegram-канал Astra.

В сети опубликовали кадры дыма над Дягилево и видео пролета БПЛА.

Авиабаза Дягилево в Рязани является местом дислокации 43-го Центра боевого применения и переучивания летного состава, оснащенного самолетами Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и заправщиком Ил-78. Рядом с авиабазой расположен 360 Авиационный ремонтный завод.

Мониторинговвые Telegram-каналы пишут, что три борта Ту-22 сели на Дягилево после последнего вылета 25 июля.

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