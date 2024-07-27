Ураганный ветер сорвал крыши домов в Новогрудском районе
- 27.07.2024, 8:29
- 1,024
В нескольких населенных пунктах пропал свет.
Несколько населенных пунктов Новогрудского района оказались в эпицентре грозового фронта, сообщили в пресс-службе Гродненского облисполкома.
Вечером 26 июля стихия обрушилась на агрогородок Щорсы, деревни Болотце и Понемонь.
«В результате резкого усиления ветра повреждены кровли около 30 частных жилых домов, произошло аварийное отключение электроэнергии. От электроснабжения отключены молочно-товарная ферма, два магазина, амбулатория», — сообщили в облисполкоме.
К счастью, никто не пострадал.
В Новогрудском райисполкоме создали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Мобильные группы проводят мониторинг обстановки, оценивают последствия усиления ветра. Бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения.