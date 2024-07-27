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Ураганный ветер сорвал крыши домов в Новогрудском районе

  • 27.07.2024, 8:29
  • 1,024
Ураганный ветер сорвал крыши домов в Новогрудском районе

В нескольких населенных пунктах пропал свет.

Несколько населенных пунктов Новогрудского района оказались в эпицентре грозового фронта, сообщили в пресс-службе Гродненского облисполкома.

Вечером 26 июля стихия обрушилась на агрогородок Щорсы, деревни Болотце и Понемонь.

«В результате резкого усиления ветра повреждены кровли около 30 частных жилых домов, произошло аварийное отключение электроэнергии. От электроснабжения отключены молочно-товарная ферма, два магазина, амбулатория», — сообщили в облисполкоме.

К счастью, никто не пострадал.

В Новогрудском райисполкоме создали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Мобильные группы проводят мониторинг обстановки, оценивают последствия усиления ветра. Бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения.

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