ФБР дало четкий ответ на вопрос, что именно ранило Трампа 27.07.2024, 8:37

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До сих пор четкого ответа избегали.

ФБР подтвердило в пятницу, что в ухо бывшего президента США Дональда Трампа действительно попала пуля – «целая или раздробленная».

Об этом сообщает AP.

«То, что поразило бывшего президента Трампа в ухо, - это пуля, целая или раздробленная на более мелкие части, выпущенная из винтовки умершего», - говорится в заявлении агентства.

Это заявление было сделано после неоднозначных комментариев в начале недели от директора ФБР Кристофера Рэя, которые, казалось, подвергли сомнению то, действительно ли в Трампа попала пуля.

Указанные комментарии вызвали возмущение Трампа и его союзников и еще больше разожгли теории заговора, процветавшие на фоне дефицита информации после нападения 13 июля.

До сих пор участвующие в расследовании федеральные правоохранительные органы, включая ФБР и Секретную службу, неоднократно отказывались предоставить информацию о том, что стало причиной травмы Трампа. Команда Трампа также отказалась обнародовать медицинские записи из больницы, где он впервые проходил лечение.

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