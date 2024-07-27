Дальняя дуга провалилась 1 27.07.2024, 8:51

3,232

Почему ухудшается состояние внешней торговли Беларуси.

После бурной, насыщенной жизни в 2022-м, после процветания в 2023-м в 2024 году состояние белорусской внешней торговли стабильно ухудшается. Все, что было достоинством, оборачивается недостатками. Старые, надежные рынки больше не радуют, а на новых белорусские товары никто не ждет. И карета медленно превращается в тыкву, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Мы его теряем

Тревожные звоночки на российском рынке звучали еще с конца прошлого года. Именно тогда наши чиновники заговорили о растущей конкуренции. Внезапно выяснилось, что белорусские товары не могут соперничать с китайскими ни по цене, ни по качеству.

С начала года позиции на российском рынке теряли флагманы белорусской промышленности – Тракторный завод, Гомсельмаш, «Атлант». Продажи грузовиков МАЗ в первом полугодии упали на 16%, а пассажирских автобусов обвалились вообще почти на 50%.

Беларусь в этом году рассчитывала увеличить экспорт в Россию на 7%. После прошлогоднего роста на 9% казалось, что ничто не может этим планам помешать. Но по итогу за первый квартал экспорт в Россию снизился. Зато резко подскочил импорт в Беларусь российских товаров. В итоге товарооборот вырос на 4,2%, но не в пользу Беларуси.

И дальше лучше не станет. Российские финансовые власти предпринимают целенаправленные усилия по охлаждению слишком разогнавшейся экономики. В пятницу российский Центробанк повысил ключевую ставку с 16 до 18 процентов. То есть, кредиты в России подорожают, спрос на импорт будет снижаться.

Учитывая, что на Россию приходится две трети белорусского экспорта, самое время подумать о запасных вариантах. Но с запасными вариантами все сложно.

Новые друзья не лучше старого

Вторым по значению после российского для Беларуси стал китайский рынок. Но там белорусских экспортеров в последнее время тоже подстерегают сплошные разочарования.

За полгода экспорт белорусского калия в Китай упал больше чем в два раза. Хуже того, создав запасы калийных удобрений, Китай, похоже, начинает сокращать их импорт. То есть принцип «объемы превыше цены» белорусским экспортерам не поможет.

Но не калием единым. В прошлом году Беларусь освоила экспорт на китайский рынок продовольствия. Но в этом году спрос на белорусские продукты упал. Причем, продуктовый экспорт по основным позициям падает не только по стоимости, но и в объемах.

Партнеры по постсоветским экономическим союзам тоже не радуют. Белорусский экспорт в Казахстан за пять месяцев сократился до 280 млн долларов с 314 млн год назад. Казахстанский импорт упал на 16%. Но это тоже не повод для радости. По мнению экспертов, импорт из Казахстана упал из-за того, что власти этой страны стали строже относиться к соблюдению западных санкций.

А сами эти санкции, как и контроль за соблюдением, тоже становятся все строже. Неудивительно, что европейского рынка у белорусских экспортеров остается все меньше. Если за пять месяцев прошлого года белорусский экспорт в ЕС составлял 660 млн евро, то в этом году он сократился до 610 млн.

Ну а с досанкционными временами, когда годовые объемы белорусского экспорта в Евросоюз составляли больше 7 млрд евро, теперешние цифры лучше вообще не сравнивать.

Уж послали так послали.

Чтобы компенсировать эти потери белорусский экспорт пошел по дальней дуге. Последнее время белорусские чиновники любят хвастаться, как они на десятки процентов нарастили поставки в страны Африки и Латинской Америки.

Но со странами дальней дуги есть две проблемы.

Первая очевидна: рост белорусского экспорта выглядит внушительно, если считать его в процентах к предыдущему периоду прошлого года. А если считать в деньгах, то он никак не выглядит.

Последние несколько лет поставки белорусских товаров в Венесуэлу колебались между одним и двумя миллионами долларов. А белорусский экспорт в Россию был 25 млрд долларов. Даже если увеличить экспорт в Венесуэлу в пять раз, он покроет сотые доли процента от белорусского экспорта в Россию.

А вторая проблема состоит в том, что у белорусских партнеров по дальней дуге часто банально нет денег. Поэтому приходится менять тракторы то на апельсины, то на кофе, то, как в случае с Никарагуа, оплачивать поставки за счет кредита белорусского банка.

Ну и неудивительно, что по итогам пяти месяцев дефицит Беларуси в торговле товарами вырос до 1,9 млрд долларов. Хотя еще за четыре месяца он был 1,3 млрд.

Так что самочувствие белорусской внешней торговли ухудшается. И никакого волшебного рецепта, чтобы его улучшить, у белорусских властей, похоже, нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com