Необычный узор нашли на Марсе
- 27.07.2024, 9:10
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О чем это говорит.
Марсоход НАСА Perseverance обнаружил «леопардовые пятна» на красноватой скале в кратере Езеро на Марсе в июле 2024 года. Ученые считают, что пятна могут указывать на то, что миллиарды лет назад химические реакции в этой породе могли поддерживать микробную жизнь, пишет «Хайтек».
Хотя это не доказательство существования жизни на Марсе, находка может намекать на её возможность и указывает на перспективное направление исследований.
Ровер нашел прожилки и пятна с окантовкой, которые на Земле связаны с микробной жизнью, на скале «Водопады Чейава» (Cheyava Falls) нашли найдены. Прожилки — отложения сульфата кальция, что говорит о наличии воды в этом месте миллионы лет назад. Пятна, найденные рядом, содержат железо и фосфаты, что тоже может быть признаком микробной жизни.
Марсоход взял образец из этого камня, но вопрос о доставке этих образцов на Землю пока остаётся нерешённым для НАСА. Хорошей новостью является то, что инженеры смогли починить спектрометр SHERLOC, который может анализировать химический и молекулярный состав образцов.
Сейчас марсоход движется по древнему руслу в кратере Езеро, где когда-то была вода. Это отличное место для поиска следов древней жизни на Марсе, и таких признаков становится всё больше.