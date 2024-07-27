Все изменилось 1 Тимоти Снайдер

27.07.2024, 9:19

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Тимоти Снайдер

Что значит для Трампа и Вэнса кандидатура Камалы Харрис.

В обычной президентской кампании, такой, которую проводит вице-президент Камала Харрис, «вип-ставки» — это невинная игра со словом «тотализатор». Она предполагает дружеское соревнование за то, чтобы стать кандидатом в вице-президенты. Можно наслаждаться размышлениями о поединках между кандидатами в президенты и вице-президенты, и гадать, как это все обернется.

Но «ставки» могут быть больше или рискованнее. Кого-то можно сжечь на костре, посадить на кол или забить ему осиновый кол в сердце. Для Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса эти выборы имеют болезненный подтекст.

Кандидатство Трампа — это смертельная игра. Он хочет умереть в Белом доме. Что бы он еще не сказал или во что бы ни верили его последователи, это неотъемлемая реальность. Диктатура старикана предполагает планирование похорон. Когда Трамп говорит, что он восхищается Путиным или Си, он имеет в виду «тот человек умрет на работе, а не в тюрьме».

Поскольку Трамп думает о смерти, Вэнс также должен думать о ней. Учитывая место в списке кандидатов, Вэнс рассуждал с других позиций, чем (например) губернатор Кентукки, член Демократической партии Энди Бешир. Если Камала Харрис просит Бешира присоединиться к ней в списке на пост вице-президента, он может представить, что будет баллотироваться в президенты в 2032 году. Вэнс, напротив, знает, что Трамп, пока жив, никогда добровольно не сойдет с пути.

Вэнсу, который хочет стать президентом, нужно, чтобы Трамп победил в ноябре, дожил до своей инаугурации в январе, а потом погиб. Тут и без актуария понятно, почему Вэнс считает, что шансы на это высоки.

Вэнса выбрали технологические бролигархи — Илон Маск, Дэвид Сакс, Питер Тиль. Вэнс также был лучшим вариантом для Кремля, чью пропагандистскую линию Маск и Сакс разделяют. Если бы Трамп выбрал кого-то другого, а не Вэнса, он мог бы быть уверенным в лояльности этого человека к нему. Но Вэнс — технический бротеже, а не подзащитный Трампа.

В пьянящей атмосфере Милуоки выбор кандидатуры Вэнса мог показаться победой для всех. Трамп получает деньги, которые ему нужны, от бролигархов (например, обещанные $45 млн в месяц от Маска), которые с радостью размышляют о назначении своего парня своим преемником. Трамп верил, что баллотируется против Джо Байдена и что он легко победит. Вэнс мог сделать свои частные расчеты относительно долголетия Трампа и согласился на шоу. Министерство иностранных дел России поддержало Вэнса за его прокапитулянтскую внешнюю политику.

Неделю спустя, когда Камала Харрис стала вероятным кандидатом от Демократической партии, все выглядит иначе. Кандидатура Харрис плохая для Путина и бролигархов, но не смертельная. Путин хочет, чтобы Трамп победил, потому что это его единственная надежда на победу в Украине. Но если Трамп проиграет выборы, Путин найдет другой способ спастись. Российские пропагандисты уже настроены против Вэнса. Бролигархи хотели бы управлять американским правительством. Но если им это не удастся, ничего плохого с ними не произойдет. Сейчас Маск отрицает, что обещал ежемесячно выделять $45 млн на кампанию Трампа.

Миллиардеры в полной безопасности. Трамп и Вэнс — единственные, кто подвергается опасности. Теперь, когда Трамп признает, что выборы будут конкурентными, слабости Вэнса имеют для него значение.

Набор навыков Вэнса ограничен. Он был более красноречивым, когда выступал против Трампа, чем когда поддерживает его сейчас. Трудно забыть слова Вэнса о том, что Трамп — «идиот», который может стать «американским Гитлером». Во время предвыборной кампании Вэнс выражает недовольство бролигархов и высмеивает всех остальных. Это закулисное удовольствие, когда имеют значение только голоса миллиардеров, как в Милуоки.

Но на выборах считают голоса других.

Политический подход Вэнса не очень резонансный. Он специализируется на политике слабого человека. Он утверждает, что правительство всегда бессильно. Это не сочетается с фантазиями Трампа о сильном человеке. Последователи Трампа хотят верить, что систему можно разрушить, а они все равно смогут получить от нее то, что хотят — немного магического мышления, которое делает возможным харизма Трампа.

Вэнс не может этого сделать. Когда он объясняет, что правительство не нужно, становится слишком понятно, что он имеет в виду то, что бролигархи должны дичать дома, а диктаторы должны толкать американцев за рубежом. Это на самом деле не то, что хотят услышать избиратели, в том числе избиратели-республиканцы. Сакс узнал об этом, когда зачитал вслух тезис Путина со сцены в Милуоки.

Теперь Трамп должен провести сложную кампанию, увлекая Вэнса за собой.

Вэнс родом из Огайо. А что поможет Трампу в соседних Мичигане и Пенсильвании, штатах, которые он должен выиграть. И если Огайо в игре, кампания Трампа имеет огромные проблемы. Когда Вэнс провел митинг в своем родном городе, местный союзник пригрозил «гражданской войной» после проигранных выборов. Это не свидетельствует об уверенности.

Вэнс может навредить даже в самом Огайо.

Репродуктивные права всегда были центральным вопросом этой кампании. Камала Харрис, несомненно, будет поднимать его более четко, чем это сделал бы Байден. Вэнс печально известен своей (вульгарной и публичной) поддержкой национального запрета абортов. В ноябре прошлого года избиратели Огайо на референдуме кодифицировали права на репродукцию в конституции штата — 57% голосов «за». Это стало личным поражением Вэнса, который охарактеризовал выбор большинства в Огайо как «социопатов», которые «убивают собственных детей».

Трамп окружен ненадежными людьми, что может быть неудобно для Вэнса. И Вэнс должен понять, что кандидатура Харриса меняет его собственную ситуацию.

Вместо того, чтобы двигаться к победе вместе с Трампом и ждать, пока он умрет, Вэнс теперь должен подумать о том, что означало бы проиграть вместе с Трампом в ноябре — на выборах, которые, как научили разъяренные республиканцы, принесут ему победу. Трамп не может обвинять бролигархов или Путина, поскольку не может признать, что ему нужны деньги и поддержка других. Это делает Вэнса козлом отпущения.

Теперь Вэнс должен представить себе мир, примерно через три месяца, в котором Трамп будет объяснять своим фолловерам, что виноват Вэнс. Трамп вытеснил республиканцев из партии путем стохастического насилия. Он готов был пожертвовать жизнью своего последнего вице-президента. Если Вэнс уйдет сейчас, его на мгновение обожжет, но он сможет вернуться к своей прежней жизни. Чем дольше Вэнс медлит с выходом из трамповской игры, тем больше у него риск сценария быть фигурально посаженным на кол.

В некрополитике не виноват никто, кроме людей, которых это касается. Республиканцам не нужно было выдвигать пожилого преступника, который планировал государственный переворот. Бролигархам не нужно было назначать своего кандидата, чтобы он стал преемником умершего Трампа. И Вэнсу не нужно было присоединяться к Трампу.

Со стороны демократов картина гораздо ярче. Камала Харрис ищет кандидата на должность своего вице-президента, придерживаясь знакомых правил щадящей версии кастинга на эту должность. За ним интересно наблюдать. Может, это будет сенатор-демократ Марк Келли из Аризоны? Джош Шапиро из Пенсильвании? Или Гретчен Уитмер из Мичигана? Кто знает. Приятно представить себе двух кандидатов, которые желают друг другу добра, имеют взаимодополняющую политику, работают ради лучшего будущего, ради жизни.

Тимоти Снайдер, New Voice

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