Z-пропагандист пожаловался на удары ВСУ по аэродрому «Дягилево»
- 27.07.2024, 9:36
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Третий военный аэродром за два дня.
В Рязанской области РФ ночью в субботу, 27 июля, слышали мощные взрывы. Местные жители сообщали о работе российской ПВО по беспилотниках в районе НПЗ и возле военного аэродрома «Дягилево», где могут находиться бомбардировщики Ту-22М3.
Одним из первых об ударе сообщил российский Z-канал Fighterbomber, который пишет о военной авиации РФ.
«Несколькими беспилотниками был атакован аэродром Дягилево (Рязань). Это третий военный аэродром, атакованный за последние два дня», — пожаловался пропагандист.