ISW: У россиян закончились резервы 27.07.2024, 9:49

Приходится менять свои задачи на фронте.

Российские оккупанты пытаются оказывать давление на группировки Сил обороны Украины по всему фронту, чтобы не допустить перехвата ими инициативы на поле боя. Враг, вероятно, считает, что не сможет добиться быстрых результатов в районе Авдеевки. Его силы будут отвлечены на операции с юго-запада от Донецка до Торецка Донецкой области. Похоже, у россиян не хватает резервов. Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW).

«Российское военное командование сейчас пытается поддерживать постоянное наступательное давление на всем фронте, чтобы не допустить перехода инициативы на поле боя к Украине, и задача центральной группировке войск РФ измельчать наступательные операции на длинном фронте больше соответствует этим усилиям, чем задача группировки достичь тактически значимых успехов за счет относительно быстрого маневра», - говорится в сводке ISW.

Также аналитики акцентировали внимание на том, что подразделения РФ отказались действовать в направлении Авдеевки исключительно как оперативно-маневренная сила.

«Недавно российские военные расширили зону ответственности центральной группировки российских войск в Донецкой области, что свидетельствует о том, что военное командование РФ отказалось от предыдущей задачи группировки, которая заключалась в том, чтобы действовать исключительно как оперативно-маневренная сила на Авдеевском направлении», - сказано в сообщении.

Также аналитики отметили, что военное командование может поставить задачу своим оккупантам центральной группировки по контролю основных наступательных усилий в Донецкой области. Это означает, что враг не верит в быстрое продвижение в районе Авдеевки.

Вероятно, центральной группировке российских войск не хватает резервов, чтобы ускорить наступление в районе Авдеевки и сохранить темпы наступательных действий на Торецком и Донецком направлениях.

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