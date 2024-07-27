Трамп снял повязку с уха 4 27.07.2024, 10:10

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Дональд Трамп

И заявил, что выздоровел после покушения.

В пятницу, 26 июля, экс-президент США Дональд Трамп появился на мероприятии в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, без повязки на правом ухе и заявил, что уже «хорошо выздоровел» после покушения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что выступление состоялось в помещении на арене. Событие организовала организация Turning Point USA, которая «воспитывает» молодых консерваторов. После стрельбы кампания Трампа еще не планировала митингов на открытом воздухе.

В речи, длившейся более часа, Трамп назвал свою оппонентку Камалу Харрис «радикальным либералом», «некомпетентной», но воздержался от унизительных прозвищ, которые он использовал в прошлом.

Агентство пишет, что в последние дни некоторые республиканцы предостерегали от оскорблений на почве ее расы или пола, опасаясь, что они могут иметь обратный эффект.

Кроме того, во время выступления Трамп также призвал христианских избирателей прийти на выборы осенью.

«Если вы проголосуете, мы победим с большим отрывом», — сказал он.

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