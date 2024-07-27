Белорус задал острый вопрос коммунальщикам
- 27.07.2024, 10:15
- 1,378
Беларусь продолжает заливать.
А режим — бездействовать. Новой жертвой непогоды и бесхозяйственности стали жители Слонима, пишет читатель сайта Charter97.org:
— После ливня город затопило. Пострадали относительно новые микрорайоны, где ливневки не должны быть забиты.
Проблема затопления стоит остро по всей Беларуси. Заливаются частные усадьбы, погреба, гаражи, первые этажи и подвалы многоэтажек. Улицы и дороги превращаются в потоки и озера. Пропадает государственная собственность, портится имущество рядовых белорусов.
Когда лукашенковские коммунальщики планируют заняться проблемой затоплений? Или для этого необходимы человеческие жертвы?