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Белорус задал острый вопрос коммунальщикам

  • 27.07.2024, 10:15
  • 1,378
Белорус задал острый вопрос коммунальщикам

Беларусь продолжает заливать.

А режим — бездействовать. Новой жертвой непогоды и бесхозяйственности стали жители Слонима, пишет читатель сайта Charter97.org:

— После ливня город затопило. Пострадали относительно новые микрорайоны, где ливневки не должны быть забиты.

Проблема затопления стоит остро по всей Беларуси. Заливаются частные усадьбы, погреба, гаражи, первые этажи и подвалы многоэтажек. Улицы и дороги превращаются в потоки и озера. Пропадает государственная собственность, портится имущество рядовых белорусов.

Когда лукашенковские коммунальщики планируют заняться проблемой затоплений? Или для этого необходимы человеческие жертвы?

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