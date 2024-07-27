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ВСУ ликвидировали ряд российских офицеров

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  • 27.07.2024, 10:22
  • 1,372
ВСУ ликвидировали ряд российских офицеров

Среди них полковник.

Потери среди офицеров РФ на 27 июля возросли, в том числе стало известно о ликвидации полковника Дмитрия Барашкина и двух майоров — Ивана Костерева и Евгения Шилимина.

Ликвидированы два капитана — Михаил Колбин и Вячеслав Кочубаев, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в своем аккаунте в Telegram.

По его данным, РФ также лишилась командира роты шпионов, старшего лейтенанта Ивана Архипова, старлеев Казимира Кожиева, Евгения Магидова и командира взвода снайперов Валентина Карташова.

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