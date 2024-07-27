ВСУ ликвидировали ряд российских офицеров

ВСУ ликвидировали ряд российских офицеров2
- 27.07.2024, 10:22
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Среди них полковник.
Потери среди офицеров РФ на 27 июля возросли, в том числе стало известно о ликвидации полковника Дмитрия Барашкина и двух майоров — Ивана Костерева и Евгения Шилимина.
Ликвидированы два капитана — Михаил Колбин и Вячеслав Кочубаев, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц») в своем аккаунте в Telegram.
По его данным, РФ также лишилась командира роты шпионов, старшего лейтенанта Ивана Архипова, старлеев Казимира Кожиева, Евгения Магидова и командира взвода снайперов Валентина Карташова.