Компания Pirelli начала выпуск «умных» шин 27.07.2024, 10:27

Они общаются с авто.

Компания Pirelli запустила в производство инновационные шины Cyber Tires, которые способны коммуницировать с автомобилем. Первым их получил суперкар Pagani Utopia, пишет «Фокус».

Шины Pirelli Cyber Tires оснастили специальными датчиками, которые подключаются через Bluetooth. Это позволяет автомобилю не только проверить давление в шинах, но и оценить их состояние и степень износа.

К тому же, таким образом в Pirelli могут собирать статистические данные о ежедневном пробеге авто, стиле вождения клиентов и других параметрах.

На этом в Pirelli не остановились, ведь покрышки Cyber Tires позволяют оптимально настроить автомобиль и улучшить его управляемость.

Шины способны обмениваться информацией с электронными модулями антиблокировочной системы тормозов ABS, а также системы стабилизации ESP и контроля сцепления (Traction control).

В зависимости от полученных данных электронные системы способны менять свои настройки. Таким образом управляемость авто можно скорректировать, например, для летних, всесезонных или зимних шин или изменить настройки специально для гоночной резины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com