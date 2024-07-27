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Компания Pirelli начала выпуск «умных» шин

  • 27.07.2024, 10:27
Компания Pirelli начала выпуск «умных» шин

Они общаются с авто.

Компания Pirelli запустила в производство инновационные шины Cyber Tires, которые способны коммуницировать с автомобилем. Первым их получил суперкар Pagani Utopia, пишет «Фокус».

Шины Pirelli Cyber Tires оснастили специальными датчиками, которые подключаются через Bluetooth. Это позволяет автомобилю не только проверить давление в шинах, но и оценить их состояние и степень износа.

К тому же, таким образом в Pirelli могут собирать статистические данные о ежедневном пробеге авто, стиле вождения клиентов и других параметрах.

На этом в Pirelli не остановились, ведь покрышки Cyber Tires позволяют оптимально настроить автомобиль и улучшить его управляемость.

Шины способны обмениваться информацией с электронными модулями антиблокировочной системы тормозов ABS, а также системы стабилизации ESP и контроля сцепления (Traction control).

В зависимости от полученных данных электронные системы способны менять свои настройки. Таким образом управляемость авто можно скорректировать, например, для летних, всесезонных или зимних шин или изменить настройки специально для гоночной резины.

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