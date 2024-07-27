В Беларуси ряд банков ввел очередные изменения 27.07.2024, 10:49

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Среди них есть и запреты.

Ряд работающих в Беларуси банков сообщил об очередных нововведениях в обслуживании клиентов. «Позірк» отследил изменения по публикациям на сайтах кредитно-финансовых организаций.

C 1 августа «Беларусбанк» увеличивает суточные лимиты по услуге перевода средств «Хуткi». Максимальная однократная сумма перевода повышается в 5 раз (с 100 до 500 рублей), количество транзакций в день с использованием одной карточки — в 12,5 раза (с 200 до 2.500 рублей). Максимальное количество операций, которые можно совершать в течение четырех дней, вырастет в 2,5 раза (с 6 до 15), а их общая сумма — в 12,5 раза (с 600 до 7.500 рублей). Максимальное количество операций в течение 30 дней — в 2,7 раза (с 15 до 40), общая сумма — в 13,3 раза (с 1.500 до 20.000 рублей).

«Белгазпромбанк» 26 июля снял запрет на операции по своим карточкам за пределами Беларуси по кодам МСС 6051 (покупка чеков, иностранной валюты, пополнение электронных кошельков, торговых счетов и другие квазикэш-операции в нефинансовых учреждениях) и 7995 (транзакции по азартным играм).

«Белинвестбанк» предлагает микро- и малому бизнесу с объемом годовой выручки до 3 млн долларов гарантии (платежа, возврата аванса, тендерные, исполнения гарантийных обязательств и договора строительного подряда, в адрес таможенных органов Беларуси). Гарантии могут быть выданы в национальной или иностранной валюте на срок до 7 лет и на сумму не более 4,2 млн рублей в эквиваленте.

«БНБ-Банк» с 1 августа будет взимать комиссию за ведение счета в долларах или евро, если остаток на нем в последний рабочий день месяца превышает 10 тыс. долларов (здесь и далее в эквиваленте). При остатке от 10 тыс. до 30 тыс. долларов комиссия составит 400 рублей, от 30 тыс. до 40 тыс. долларов ― 750 рублей, от 40 тыс. долларов ― 0,2% от суммы превышения (рассчитывается как суммарный остаток за вычетом 40 тыс. долларов), минимум 1 тыс. рублей.

«Паритетбанк» с 5 по 18 августа закроет счета с доступом по карточкам, если в течение года на этих счетах не было денег или не проводились операции.

«Цептер Банк» 19 августа начнет взимать с нерезидентов комиссию по счетам в долларах или евро — 0,2% суммы среднедневного остатка (не менее 400 рублей), если в течение месяца он превышал 20 тыс. долларов или евро.

На 1 июня 2024 года в Беларуси зарегистрировано 22 банка (один из них — «Дельта Банк» — находится в стадии банкротства).

Их прибыль с начала года, согласно проведенному анализу данных Национального банка, уменьшилась на 1 млрд 542,4 млн рублей (-52,5%) и на 1 июня составила 1 млрд 397,1 млн рублей. При этом в мае прибыль банков увеличилась на 277,1 млн (+24,7%). На 1 июня 2023 года этот показатель равнялся 1 млрд 66 млн рублей (прирост год к году — 31,1%).

Нормативный капитал финансово-кредитных учреждений за пять месяцев стал больше на 5% (с 19 млрд 961,4 млн до 20 млрд 955,5 млн), а его достаточность — на 0,3 процентного пункта (с 19,9% до 20,2%).

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