Китай готовится к войне? 9 27.07.2024, 10:59

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Экономисты указали на важный фактор.

Запасы сырья в КНР должны сокращаться, поскольку экономика страны недавно пережила глубокий кризис, а мировые цены сейчас высоки. Однако происходит обратный процесс — запасы сырья в КНР растут с поразительной скоростью,, пишет BILD.

Бывший аналитик Госдепартамента США Габриэль Коллинз говорит, что такое развитие событий «вызывает серьёзные опасения» — особенно если учесть, что вместе с запасами Китай также наращивает и военную мощь. По одной из версий, Китай готовится к возможной изоляции — например, после нападения на Тайвань.

По оценкам экспертов, китайских запасов пока что недостаточно для начала войны. Факты скорее указывают на то, что Си Цзиньпин собирается наращивать количество ресурсов.

По информации The Economist, в 2023 году запасы КНР выросли на 16% в целом, а в 2024 году — на 6% только с января по май. При этом, как отмечают журналисты, стремительное наращивание запасов Пекина противоречит всякой логике. Промышленный бум, во время которого китайским предприятиям требовались энергия и металлы, уже позади — импорт в Китае сейчас растёт гораздо быстрее, чем потребление.

В частности, КНР увеличила запасы сырой нефти до до 2 млрд баррелей. Запасы природного и сжиженного газа, по оценкам Morgan Chase, увеличились в шесть раз до 15 млрд куб. м и вырастут до 85 млрд куб. м к 2030 году. Запасы пшеницы и кукурузы в КНР уже в этом году составят 51% и 67% мировых запасов соответственно.

По оценкам аналитиков, к внезапному увеличению запасов Китаем привела в том числе война в Украине, которая дала понять, что Запад может вводить жёсткие санкции даже против таких крупных противников, как Россия.

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