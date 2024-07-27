«Беларусь вышла в лидеры по очередям»1
- 27.07.2024, 11:13
- 2,340
Режим решил убивать медицину в зародыше
Огромная очередь выстроилась из абитуриентов и их родителей, которые желают подать документы на поступление в Борисовский медколледж. Аномальная жара добавляет ещё больше «радости» собравшимся. Самая «технологичная» страна не может решать вопросы в электронном виде, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Опять же, пусть будущие медики не забываются и помнят, с кем связались. А то потом будут требовать человеческого отношения, хороших условий труда и зарплат, как на проклятом Западе. Режим сразу показывает, как он «уважает» профессию медика.
В чём Беларусь может претендовать на лидерство, так это по очередям. В Европе — так точно.