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Военный эксперт: Крым реально освободить

  • 27.07.2024, 11:15
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Военный эксперт: Крым реально освободить
Александр Коваленко

Оккупированный полуостров — слабое звено.

Крым будет возвращен в состав Украины. Это уже происходит полным ходом. Российский оккупационный контингент в Крыму поступательно, но уверенно, становится обреченным на полную изоляцию. А за изоляцией последует освобождение, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram.

«Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину, когда меня спрашивали, возможно ли дипломатическим путем вернуть оккупированные территории я отвечал, что такой шанс - минимальный, но есть. При этом первыми вернется Луганская, а затем Донецкая область, возвращение же Крыма может занять десятилетия. Но после полномасштабного вторжения на вопрос о военном возвращении территорий я отмечал, что полуостров будет освобожден раньше Луганщины и Донетчины. И мнения своего не изменил», - отметил эксперт.

По его словам, Крым действительно является самым уязвимым звеном среди всех временно оккупированных территорий Украины - особенно в сравнении с Донецкой и Луганской областями.

«Полуостров остается крайне уязвимым в вопросах логистики и может быть изолирован даже без предварительного освобождения материкового юга. Причем этот процесс создания условий изоляции уже идет полным ходом», - заявил он.

Коваленко акцентировал, что с начала широкой войны создавались условия для освобождения Крыма: «Все это время мы с вами были и будем свидетелями формирования комплекса условий, которые сейчас находятся на разных этапах реализации».

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