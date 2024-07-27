Военный эксперт: Крым реально освободить 27.07.2024, 11:15

1,260

Александр Коваленко

Оккупированный полуостров — слабое звено.

Крым будет возвращен в состав Украины. Это уже происходит полным ходом. Российский оккупационный контингент в Крыму поступательно, но уверенно, становится обреченным на полную изоляцию. А за изоляцией последует освобождение, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram.

«Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину, когда меня спрашивали, возможно ли дипломатическим путем вернуть оккупированные территории я отвечал, что такой шанс - минимальный, но есть. При этом первыми вернется Луганская, а затем Донецкая область, возвращение же Крыма может занять десятилетия. Но после полномасштабного вторжения на вопрос о военном возвращении территорий я отмечал, что полуостров будет освобожден раньше Луганщины и Донетчины. И мнения своего не изменил», - отметил эксперт.

По его словам, Крым действительно является самым уязвимым звеном среди всех временно оккупированных территорий Украины - особенно в сравнении с Донецкой и Луганской областями.

«Полуостров остается крайне уязвимым в вопросах логистики и может быть изолирован даже без предварительного освобождения материкового юга. Причем этот процесс создания условий изоляции уже идет полным ходом», - заявил он.

Коваленко акцентировал, что с начала широкой войны создавались условия для освобождения Крыма: «Все это время мы с вами были и будем свидетелями формирования комплекса условий, которые сейчас находятся на разных этапах реализации».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com