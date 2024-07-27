На валютном рынке неспокойно 27.07.2024, 11:21

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Как на это отреагировали обменники.

Доллар на нынешней неделе преимущественно дешевел на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, но в пятницу подорожал. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,16 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,135 рубля («БСБ Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк» — 3,125 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,5 рубля («Паритетбанк»). В остальных финучреждения эту валюту можно купить дешевле 3,5 рубля. Ниже всего курс евро — в «Банк РРБ», «Сбер Банк» (3,4 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк""Статусбанк» — 3,39 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «Паритетбанк» — 3,585 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,65 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,595 рубля («Статусбанк»).

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