Россия на пороге культурной революции Владимир Пастухов

27.07.2024, 11:34

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Владимир Пастухов

Что-то из области «коммунизма с бесчеловеческим лицом».

Лучший способ предотвратить революцию — это совершить собственную революцию. Знаменитая столыпинская формула о великой России и великих потрясениях в постмодернистском исполнении звучит приблизительно так: «чтобы сохранить великую Россию, ей надо постоянно придумывать великие потрясения». Теория управляемого хаоса, пройдя через мясорубку идеологического импортозамещения, превратилась в теорию управляемых потрясений.

В начале было слово, и это было слово Чубайса. Отчасти опираясь на имеющийся багаж «марксистско-ленинского» подхода к политике, отчасти подгоняемые практической потребностью подвести под ельцинскую власть хоть какую-то идейную базу, вдохновляемые им команды политтехнологов первой волны сгенерировали в подмосковных «Сосенках» и «Барвихах» концепцию «либеральной империи». Они разбудили Суркова, который вывел из этой концепции теорию «перманентного хаоса», который Россия должна продвигать вовне с помощью войны. Похоже, что сменщики Суркова достроили этот концепт, придя к выводу, что стабильно экспортировать хаос во внешний мир можно только в том случае, если он в достаточных количествах производится внутри с помощью гражданской войны.

Россия стоит на пороге попытки организовать культурную революцию, для которой образцами для подражания являются проекты, реализованные Сталиным и Мао. Речь идет не о подавлении политических противников, а об очень глубоком и крайне инвазивном вторжении в культуру с намерением достичь ее полного переформатирования. Историческая обреченность подобного рода проектов в прошлом на длинных дистанциях, похоже, не останавливает авторов. Их цель — победить не на идеологическом поле в узком смысле этого слова, а на поле чувственном, овладеть не мыслями, а страстями. Именно в эту эмоционально-чувственную плоскость, по логике вещей, будет смещаться центр тяжести политической борьбы.

Неизбежным следствием такого развития событий станет, однако, то, что две ранее не пересекавшихся друг с другом линии эволюции путинского режима перехлестнутся, образовав мертвую петлю. «Культ стабильности» плохо совмещается с «культом хаоса», а не совмещать уже не получится. Чтобы обеспечивать стабильность режима, нужна война. Но чтобы обеспечивать потребности продолжающейся войны, нужен рождающий пассионарность хаос. Без этого война затухнет как оплавившаяся свеча. Кремль, как одну из опций, попытается соорудить из подручных средств «спойлер революции», чтобы поднять ту эмоциональную волну (в их мечтах — цунами), на гребне которой можно досидеть до, как кажется им, неминуемого краха Запада.

Похоже, это и есть рабочий план. Он, конечно, на мой взгляд, утопичен. Что-то из области «коммунизма с бесчеловеческим лицом». Но, пока все поймут, что вручную поломать культуру — это утопия, много судеб будет поломано и покалечено. Цена любой культурной революции — черная дыра в культурном развитии, которую приходится латать десятилетиями, а то и столетиями. Если, конечно, они есть в запасе.

Владимир Пастухов, Telegram

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