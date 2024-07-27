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Ученые рассказали, сколько весил самый крупный тираннозавр в мире

  • 27.07.2024, 11:43
Ученые рассказали, сколько весил самый крупный тираннозавр в мире

Он на 70% больше нынешнего рекордсмена.

Используя окаменелые останки, палеонтологи могут узнать некоторые подробности о внешнем виде и жизни доисторических существ. Однако большинство динозавров, представленных в музее, – это отливки, основанные на незначительных фрагментах нескольких особей, собранных вместе в попытке реконструировать реальное существо, пишет Techinsider.

Без обнаружения полного скелета сложно дать точную оценку размера животного, поэтому ученые из Канадского музея природы и Лондонского университета королевы Марии решили обратиться к компьютерному моделированию. Они сфокусировались на определении размера тираннозавра рекса (Tyrannosaurus rex).

В новом исследовании, опубликованном в журнале Ecology and Evolution, ученые использовали численность популяции тираннозавра, темпы роста, среднюю продолжительность жизни и учли пробелы в летописи окаменелостей, чтобы смоделировать вариации размеров тела древнего хищника во взрослом возрасте.

По словам исследователей, из всех когда-либо живших тираннозавров (около 2,5 миллиардов особей) в настоящее время обнаружена лишь крошечная часть. И среди них едва ли встречаются самые гигантские.

Согласно анализу, самый крупный тираннозавр на данный момент – Скотти, который весил при жизни более 8800 килограмм – входят в 1% самых больших особей. Однако в этом 1% все еще может быть много вариаций.

Моделирование показывает, что при текущих темпах раскопок ученым потребуется еще около 1000 лет, чтобы найти T. rex, который войдет в топ- 0,01% самых крупных. Крупнейший из когда-либо существовавших тираннозавров может быть на 70% тяжелее и на 25% длиннее самых больших из обнаруженных ныне – то есть он может весить 15 тонн и иметь длину в 15 метров.

Исследователи отмечают, что их работа подчеркивает тот факт, что небольшое количество находок не дает представление о самых крупных или самых маленьких особях популяции.

Важно подчеркнуть, что это не только о T. rex, который является основой нашего исследования, но этот вопрос будет применим ко всем динозаврам и многим другим ископаемым видам. Споры о «кто самый большой?» на основе нескольких скелетов на самом деле не имеет большого смысла.

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