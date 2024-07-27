Премьер Индии впервые с начала полномасштабной войны посетит Украину 1 27.07.2024, 12:04

Нарендра Моди

Стала известна возможная дата визита.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибудет с официальным визитом в Киев впервые после начала полномасштабной войны в Украине, сообщает Wionews со ссылкой на источники в индийских дипломатических кругах. Как ожидается, визит состоится в третью неделю августа. Вероятнее всего, 23 числа.

Ранее Моди пообщался по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе беседы Зеленский пригласил индийского премьера посетить Киев. В июле также состоялись телефонные контакты между главами МИД двух государств — Дмитрием Кулебой и Субраманьямом Джайшанкаром, и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром национальной безопасности Индии Аджитом Довалом. Джайшанкар после переговоров сообщил в соцсети X, что беседа была посвящена «дальнейшему развитию двусторонних отношений» между Индией и Украиной.

В июне Моди встретился с Зеленским на полях саммита G7 в Италии. Тогда стороны обсудили текущую ситуацию в Украине. Премьер-министр в ходе разговора заявил, что Индия продолжит делать все возможное «для поддержки мирного урегулирования» украинского конфликта. До этого лидеры двух стран встречались в прошлом году на полях саммита G7 в Японии.

8 июля Моди впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину посетил Москву. В этот же день российская армия нанесла массированный ракетный удар по гражданским объектам в Украине и, в частности, по крупнейшей детской больнице в Киеве «Охматдет». В общей сложности от атаки погибли более 40 человек, включая детей.

На следующий день Моди заявил Путину, что испытал «боль и ужас» от удара по детскому лечебному учреждению. «Мирные решения и переговоры не могут сработать среди бомб, пушек и снарядов», — заявил премьер, добавив, что призывает достичь мира в Украине с помощью диалога. Вскоре стало известно об отмене переговоров в расширенном составе, которые должны были состояться после неформальной встречи глав двух государств тет-а-тет и официальных переговоров в узком со составе. В конце 2022 года Моди отменял встречу с Путиным на фоне ядерных угроз российского президента в адрес Украины.

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