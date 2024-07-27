«Тысячи мало?»2
- 27.07.2024, 12:12
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Пьяный водитель засунул гаишнику деньги в бардачок.
Внимание экипажа ДПС в Борисове привлек Renault, за рулем которого находился 49-летний мужчина «с явными признаками алкогольного опьянения».
Пытаясь избежать ответственности, водитель настойчиво стал предлагать инспектору взятку в размере свыше 1,2 тысячи рублей и 200 евро. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности нарушитель не реагировал и оставил деньги в бардачке служебного автомобиля.
Мужчину задержали. Освидетельствование показало 0,8 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.
Возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу.