У каждого пятого ребенка в Беларуси — лишний вес 1 27.07.2024, 12:29

В чем причина?

Около 20% детей в Беларуси имеют избыточный вес. Основные причины — малоподвижный образ жизни и переизбыток углеводов в рационе. Об этом пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя председателя Президиума НАН академика Александра Кильчевского.

Основную долю среди детей с избыточным весом в Беларуси занимают подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Их почти 50% от общего количества детей с ожирением.

На здоровье человека и продолжительность его жизни влияют условия первой тысячи дней его жизни. Из них 270 — в утробе матери и 730 — после рождения.

Склонность к ожирению передается по наследству. Если этим страдает один родитель, то риск у ребенка увеличивается в два-три раза. А если оба родителя, то в 15 раз.

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