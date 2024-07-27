У каждого пятого ребенка в Беларуси — лишний вес

У каждого пятого ребенка в Беларуси — лишний вес1
- 27.07.2024, 12:29
В чем причина?
Около 20% детей в Беларуси имеют избыточный вес. Основные причины — малоподвижный образ жизни и переизбыток углеводов в рационе. Об этом пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя председателя Президиума НАН академика Александра Кильчевского.
Основную долю среди детей с избыточным весом в Беларуси занимают подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Их почти 50% от общего количества детей с ожирением.
На здоровье человека и продолжительность его жизни влияют условия первой тысячи дней его жизни. Из них 270 — в утробе матери и 730 — после рождения.
Склонность к ожирению передается по наследству. Если этим страдает один родитель, то риск у ребенка увеличивается в два-три раза. А если оба родителя, то в 15 раз.