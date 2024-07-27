Z-пропагандист призвал ударить по «Силе Сибири» ракетами, чтобы «наказать Китай»1
- 27.07.2024, 12:34
Безумное предложение.
Российская пропаганда недовольна тем, что Китай закупает у РФ ресурсы по дешевке, но отказывается помогать в войне против Украины.
По этой причине Z-пропагандист Дмитрий Стешин призвал атаковать газопровод «Сила Сибири».
Свою идею пропагандист изложил в Telegram-канале, на который подписаны свыше 150 тыс. человек, передает dialog.ua.
«Нужно провести с ним (с Пекином - ред.) разъяснительную работу... Я сделал бы следующее(...): дрон, из китайских комплектующих в вызывающей «жовто-блакитной раскраске» впилил в «Силу Сибири». И сообщил бы Китаю, что он сам в этом виноват и вообще плохой, ненадежный союзник… Конечно, есть более цивилизованные способы убедить Китай, плотно припавший к ресурсам моей родины. Но это самый быстрый и наглядный», — написал российский пропагандист.