Белорусы продают коробки от «Луи Виттон» по 150 рублей 5 27.07.2024, 12:48

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Оказывается, на «брендовые коробки» есть спрос.

На онлайн-барахолках белорусы продают пакеты и коробки от люксовых (и не только) брендов. Неужели их кто-то покупает? Похоже, что да, пишет «Наша Нива».

Посмотрели, какие предложения есть на «Куфаре». Одно из первых объявлений, которую выдает площадка — брендовый пакет Chanel. Продавец из Минска хочет получить за него 10 рублей и отмечает, что использовать его можно как оформление для подарка, дополнение к продукции Chanel или элемент декора.

Женщина из Речицы торгует бумажными пакетами более дешевых брендов — Zara и H&M. Цену нужно уточнять, но продавец готова прислать товар в любое место Беларуси почтой.

Еще одна жительница белорусской столицы выставила на продажу много бумажных пакетов — есть бренды Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Victoria's Secret, Ralph Lauren, Intimissimi, L'Occitane. А вот Gap уже кто-то купил. За любой из пакетов женщина просит 5 рублей.

Но больше остальных предлагает кто-то из столичной Грушевки. Там выбор брендов и размеров пакетов впечатляет. Продавец подошел к продаже со всей ответственностью и даже обозначил размер каждого лота в сантиметрах. Пакет Yves Rocher стоит всего рубль, коробка Gold Apple — 3 рубля. А пакеты Lacoste — по 10 рублей.

Деловой мужчина из Новополоцка продает девять пакетов относительно бюджетных брендов типа Pull and Bear за 20 рублей. Он уточняет: «Идеальное состояние, пакетам ровно неделя. Подойдут для фотосессий и в целом декора. Продажа только комплектом, без торга».

Брендовые коробочки также можно найти в продаже. Например, если вам для чего-то нужна коробка 15-го айфона, то такие продают в Центральном районе Минска по 10 рублей за штуку. А вот коробку от телефона Huawei P9 да еще вместе с силиконовым заводским чехлом собственник готов отдать всего за 5 рублей.

Фанатка украшений Pandora из Могилева предлагает приобрести 7 пустых коробочек оптом за 10 рублей. А в Гомеле кто-то продает пакет с логотипом Pandora за 3 рубля.

Продавец из Гомеля готов отдать коробки из-под брендовой обуви. Предлагает Gucci, Lacoste, Balenciaga, Adidas: «Обувь храню в других контейнерах, коробки не нужны. Цены от 5 до 10 рублей за коробку (в зависимости от ее состояния). Также есть пыльники от брендовой обуви и сумок и этикетки».

Но наиболее дорогие предложения нашлись в Центральном районе Минска. Там женщина продает большую коробку Louis Vuitton аж за 150 рублей. К ней же можно докупить пакет за 30. А за брендовую коробку Hermes продавец хочет 50 рублей.

Есть ли спрос на такой товар? Похоже, что да, так как время от времени в объявлениях встречаются уточнения, что тот или иной лот с фото уже кто-то купил.

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