Кремль будет в бешенстве Александр Морозов

27.07.2024, 13:26

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Александр Морозов

Существует консенсус влиятельных республиканцев и демократов относительно Путина

Моя мысль следующая: Кремлю всё равно, кто будет президентом США, поскольку

а) существует консенсус влиятельных республиканцев и демократов относительно Путина и полной неприемлемости того, что он делает,

б) военная и финансовая помощь Украине уже институционализована и независимо от её объёмов, она будет носить долгосрочный характер и Кремль будет иметь с этим дело,

в) поскольку Кремль достраивает свой тоталитаризм со встроенным идеологическим транспондером «свой — чужой», а американские институциональные структуры будут поддерживать российские продемократические силы в любом случае — никуда не денутся NED, IRI, Радио «Свобода» и другие долгосрочные институции, то Кремль будет пребывать в бешенстве независимо от того, кто будет в Белом доме.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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