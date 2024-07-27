Кремль будет в бешенстве
- Александр Морозов
- 27.07.2024, 13:26
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Существует консенсус влиятельных республиканцев и демократов относительно Путина
Моя мысль следующая: Кремлю всё равно, кто будет президентом США, поскольку
а) существует консенсус влиятельных республиканцев и демократов относительно Путина и полной неприемлемости того, что он делает,
б) военная и финансовая помощь Украине уже институционализована и независимо от её объёмов, она будет носить долгосрочный характер и Кремль будет иметь с этим дело,
в) поскольку Кремль достраивает свой тоталитаризм со встроенным идеологическим транспондером «свой — чужой», а американские институциональные структуры будут поддерживать российские продемократические силы в любом случае — никуда не денутся NED, IRI, Радио «Свобода» и другие долгосрочные институции, то Кремль будет пребывать в бешенстве независимо от того, кто будет в Белом доме.
Александр Морозов, «Фейсбук»