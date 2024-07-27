закрыть
27 июля 2024, суббота, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремль будет в бешенстве

  • Александр Морозов
  • 27.07.2024, 13:26
  • 2,230
Кремль будет в бешенстве
Александр Морозов

Существует консенсус влиятельных республиканцев и демократов относительно Путина

Моя мысль следующая: Кремлю всё равно, кто будет президентом США, поскольку

а) существует консенсус влиятельных республиканцев и демократов относительно Путина и полной неприемлемости того, что он делает,

б) военная и финансовая помощь Украине уже институционализована и независимо от её объёмов, она будет носить долгосрочный характер и Кремль будет иметь с этим дело,

в) поскольку Кремль достраивает свой тоталитаризм со встроенным идеологическим транспондером «свой — чужой», а американские институциональные структуры будут поддерживать российские продемократические силы в любом случае — никуда не денутся NED, IRI, Радио «Свобода» и другие долгосрочные институции, то Кремль будет пребывать в бешенстве независимо от того, кто будет в Белом доме.

Александр Морозов, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин