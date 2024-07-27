Белоруску шокировал чек из магазина за 2022 год 4 27.07.2024, 13:31

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Как выглядит «народная инфляция».

Белоруска воспользовалась «Е-доставкой», чтобы заказать обычные продукты. В профиле сохранился список со старыми ценами. Она поделилась сравнением цен за 2022 год с теми, которые есть сегодня. Разница шокирует.

Сахар «Городейский сахар», 1 кг — был 1,72 рубля, а стал 2,69 рубля (+56.4%);

аэрозольный антиперспирант «Rexona», 150 мл — был 4,89 рубля, стал 8,63 рубля (+76.48%);

замороженные порезанные шампиньоны «Gusto», 400 г — были 2,56 рубля, стали 5,15 рубля (+101.17%);

замороженное филе цыпленка-бройлера Халяль, 1 кг — было 11,16 рубля, стало 13,60 рубля (+21.86%);

фарш «Куриный натуральный», 1 кг — был 9,49 рубля, стал 13,55 рубля (+42.78%);

сгущенное молоко с сахаром и кофе «Рогачев», 380 г — было 3,32 рубля, стала 4,60 рубля (+38.55%);

сыр полутвердый «Брест-Литовск», 45%, 150 г — был 2,74 рубля, стал 4,09 рубля (+49.27%);

масло «Брест-Литовск», 82,5%, 180 г — было 3,53 рубля, стало 5,04 рубля (+42.78%);

хлеб для сэндвичей, 300 г — был 1,51 рубля, стал 1,74 рубля (+15.23%);

масло растительное «Слобода», 1 л — было 4,68 рубля, стало 5,54 рубля (+18.38%);

ватные диски «Clean life», 120 шт. — были 1,89 рубля, стали 3,29 рубля (+74.07%).

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