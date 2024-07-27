«Несколько раз Сергея путали с отцом»
- 27.07.2024, 13:49
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Минская студентка вышла замуж за преподавателя.
«Первый раз мы поцеловались, когда обращались друг к другу на „вы“», — с улыбкой вспоминают Анфиса и Сергей то время, когда они еще были в статусе студентки и преподавателя. За полтора года в их жизни изменилось буквально все. Конечно, перешли на «ты» — уже ко второму поцелую. Стали встречаться, оба ушли из колледжа, официально поженились и завели совместный блог. Разница в возрасте у супругов внушительная — 31 год (на минуточку, Сергей старше родителей своей жены!). Что зацепило белорусов друг в друге, как к этой любви отнеслось их окружение и часто ли приходится сталкиваться с негативом? Об этом в материале onliner.by.
«Я культурно на нее смотрел, инициативу не проявлял»
Рилс этой пары сейчас огненно залетают в Instagram — вы тоже могли видеть юную танцующую блондинку, которой подыгрывает мужчина в самом расцвете сил. Анфиса и Сергей познакомились в одном из минских колледжей, куда девушка пришла учиться на хорового дирижера.
— С первого курса я знала, что в колледже есть Сергей, преподаватель по вокалу. Но он у меня ничего не вел, мы просто изредка виделись. Он всегда был веселый, много шутил, привлекательный, я сразу на него внимание обратила. Но не знала, сколько ему лет. Думала, лет 40, — вспоминает девушка.
— А вы обратили внимание на красивую студентку? — спросили журналисты у Сергея.
— Ну, она всегда яркая была, — признается мужчина. — Не обратить внимание было невозможно. Но я культурно смотрел, никогда не проявлял в этом плане инициативу: все-таки разница в возрасте большая.
А дальше была череда совпадений, которые Анфиса называет «судьбой». На втором курсе девушка с подругой попала на концерт, где за роялем как раз был Сергей. Преподаватель позвал желающих на сцену. Девушек там было немного, и Анфиса решила поучаствовать.
— После мероприятия у нас с Сергеем завязался разговор. Он провел меня до кабинета — почему-то это осталось в памяти. Я поняла, что во мне просыпается какая-то симпатия. А еще мне так понравилось то выступление, что я распечатала фотку с него, где мы с Сергеем вдвоем поем, и спрятала ее под чехол в своем телефоне, — признается девушка.
«По несколько часов говорили без остановки»
Сергей симпатию, видимо, почувствовал и пригласил Анфису посещать его занятия по вокалу.
— Она стала ходить ко мне с мальчишками-студентами. И первые два месяца мы просто много разговаривали — на уроках и после уроков.
— О музыке, о песнях, о жизни — по несколько часов могли болтать без остановки! — с восторгом вспоминает Анфиса.
Даже первый поцелуй у пары случился в тот момент, когда они еще обращались друг к другу на «вы». Статусы студентки и преподавателя мешали перейти к неформальным отношениям. Но очень быстро стало понятно: противостоять чувствам будет сложно.
— Уже тогда я понимал, что рано или поздно моя работа преподавателем закончится, — признается мужчина. — Через полгода сам написал заявление на увольнение, чтобы ко мне по этому поводу не было никаких претензий.
— А я перешла на заочку, но все равно диплом не получила. Преподавательский состав не был готов принять всю эту ситуацию, — без подробностей рассказывает Анфиса.
«Я немного старше родителей Анфисы — и нам всегда есть о чем поговорить»
В отличие от преподавателей, однокурсники Анфисы поддержали ее выбор и даже взяли Сергея в свою 20-летнюю тусовку. Родители с обеих сторон какое-то время поудивлялись, но тоже быстро приняли ситуацию.
— Я своим сказала, когда была уже на 100% уверена, что у нас с Сергеем все серьезно. Восприняли нормально, отговаривать никто не стал. Да и они, в принципе, знают, что я их оповещаю, когда уже все хорошо обдумала, — рассказывает Анфиса.
— Мои поначалу думали, что у нас лет 10 разницы, — говорит Сергей. — Ну, а потом, когда все выяснилось, отреагировали спокойно.
День походили с широкими глазами, но быстро привыкли.
Так получилось, что муж Анфисы старше ее отца на полгода, а матери — на два. Мужчина шутит: это удобно, всегда есть общие темы для разговора с тещей и тестем.
— Мы отдыхаем вместе с родителями. Вот недавно из Гомеля вернулись, на речку ходили купаться. Сергей вообще за любой движ, он легкий на подъем, — с нежностью говорит о муже Анфиса. — А еще мой папа на выходных помогал Сергею с шопингом.
— Да, он у нее модный такой, подсказывал мне, как одеваться, — улыбается супруг.
«Появилась уверенность, что это мой человек»
Журналисты спросили у Анфисы, как так получилось, что она заинтересовалась мужчиной, который старше ее на 30 лет? И не было ли сомнений в том, что это правильный выбор?
— Знаете, я с самого начала доверялась чувствам, которые не были ничем подкреплены. У меня просто появилась внутренняя уверенность, что это мой человек и мне с ним хорошо. А что касается возраста… Не вижу в этом ничего странного. Мне или интересно с человеком, или нет.
— Но что вас так сильно зацепило в Сергее?
— Он понравился мне как человек, понравилось его отношение к миру. Было интересно с ним созваниваться и разговаривать.
— Мы с ней могли разговаривать до шести-семи утра… А мне на работу, — подтверждает Сергей. — Мне нравилось, что у Анфисы огромная, даже надрывная любовь к правде и честности. Это проявлялось во всем, в каждом слове. Мы поэтому и беседовали по восемь часов, добивались правды, проговаривали все нюансы в наших отношениях.
Сергей не скрывает: поначалу он сомневался в том, что это увлечение у Анфисы продлится долго. Даже советовал поискать кого-нибудь другого.
— Я озвучивал это, не держал в себе. Говорил: «Напрасно ты идешь по этому пути, сколько молодых, красивых, сильных парней вокруг, с деньгами». А потом я увидел, какая она честная, открытая, всегда говорит, если ей что-то не нравится. Стало понятно, что Анфисе можно доверять.
«Несколько раз Сергея путали с отцом»
Недавно пара оформила отношения официально — теперь они муж и жена. Свадьба была камерная и уютная. Анфиса говорит, что в этот день им не хотелось лишнего внимания.
Зато в блоге супруги не стесняются громко заявлять о себе и большой разнице в возрасте. Анфиса говорит, что делает это в том числе для того, чтобы показать людям: так можно, все препятствия — у нас в голове.
— Скажите честно: Сергея когда-нибудь путали с отцом?
— Бывало такое пару раз, но чтобы отложилось в памяти как оскорбление… Нет, не припомню. Вживую люди боятся как-то комментировать нашу пару, только в интернете, под разными никами. А там много всего пишут: даже что мне 40, а Сергею 63! Всякого хватает, мы не обращаем внимания.
Супруги говорят, что сейчас они вместе занимаются съемкой и монтажом роликов для блога, а еще записывают новые песни для Анфисы. У белоруски амбициозная цель: стать певицей.
Дети в планах у пары тоже есть, осталось определиться с количеством.
— Когда тебе хорошо с мужчиной, само собой разумеется, что в семье должны появиться дети. А сколько их будет, это уже не особо важно.
— И вы готовы погружаться во всю эту историю с памперсами? — спросили журналисты у Сергея.
— Я даже пеленать умею, — отшучивается мужчина, но просит не задавать вопросы о его прошлом опыте. Супруги начали все «с чистого листа».
Сергей и Анфиса уже составили для себя программу минимум на будущее. Он должен прожить до 125 лет, она — до 95.
— Надо выполнять обещание и держать себя в форме, — улыбается мужчина.
— И я уверена, что все у нас будет хорошо, — подытоживает Анфиса. — Мне кажется, проблемы могут быть скорее не из-за разницы в возрасте, а из-за характеров, взглядов на жизнь. А возраст ни на что не влияет. Наша история тому отличный пример.