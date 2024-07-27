Россияне создали нового «франкенштейна» 27.07.2024, 14:19

Из остатков БМП-1 и миномета «Василек».

Россияне создали очередного «монстра Франкенштейна» для использования на фронте в Украине. В этот раз скрестили лафет 82-мм автоматического миномёта 2Б9 «Василек» с 73-мм орудием 2А28 «Гром» от БМП-1. На это обратил внимание военный обозреватель Александр Коваленко в Telegram.

По мнению аналитика, появление нового «гомункулуса» в российской армии является прямым результатом огромных потерь в бронетехнике, понесенных с начала полномасштабного вторжения. Так, согласно верифицированным данным россияне потеряли уничтоженными, поврежденными и затрофеенными ВСУ не менее 850 БМП-1, а согласно оценочным данным – более 1 500 единиц.

Кроме того на складах в России до сих пор имеется более 1 тысячи БМП-1, но, как считают эксперты, почти все они не подлежат восстановлению.

По словам Коваленко, у сотен непригодных к ремонту БМП-1 на базах хранения и сотен уничтоженных в боях часто остаются неповрежденными стволы. Вот их-то россияне и решили использовать для создания «давно позабытого класса легкого пехотного орудия поддержки», поскольку эти стволы от уничтоженных БМП – избыточный ресурс.

«О качестве стрельбы и точности можно судить из приложенного видео, даже не будучи экспертом. Качество уровня «ездит-стреляет»... точнее «волокут-стреляет», но как огневой элемент сопровождающий штурмовую деятельность суицидников РОВ, думаю, скоро будет применяться повсеместно», – отмечает Коваленко.

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